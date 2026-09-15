Они прячутся у всех на виду: украинец загадочно украсил улицы Будапешта

В Будапеште можно встретить необычные бронзовые фигурки, которые легко принять за незаметные детали городской среды. Их создал украинский скульптор Михаил Колодко, а некоторые работы появились без официальных церемоний и привлекли внимание жителей своей неожиданностью.

Фигурка зайца в Будапеште. Фото: доктор Крис Стаут drchrisstout / Пользователь Atlas Obscura

Маленькие скульптуры с большими историями

Колодко создает миниатюрные работы, посвященные реальным людям, персонажам культуры и событиям. Размер некоторых фигурок настолько мал, что прохожему приходится внимательно смотреть по сторонам, чтобы обнаружить их.

Одна из работ изображает маленького человечка в форме. Другие скульптуры посвящены киногероям, музыкантам и историческим персонажам. Благодаря необычному масштабу они органично вписываются в городскую среду.

Почему скульптуры называют тайными

Часть миниатюрных фигурок появилась в местах, где их сложно заметить с первого взгляда. Они находятся на набережных, у зданий, на улицах и других городских объектах. Такой подход делает прогулку по Будапешту похожей на квест: человек может случайно обнаружить небольшую скульптуру там, где совершенно не ожидал ее увидеть.

Фигурка собаки. Фото: nicholasabateman / Пользователь Atlas Obscura

Некоторые работы связаны с историей самой Венгрии, другие отсылают к популярной культуре или личным историям автора. Именно сочетание небольшого размера, неожиданного расположения и узнаваемых образов сделало эти скульптуры необычной частью Будапешта.

Украинский след в Будапеште

Михаил Колодко родился в Ужгороде и имеет украинское происхождение. Его творчество получило известность благодаря миниатюрным скульптурам, установленным в разных городах, но особенно заметной стала серия работ в Будапеште.

Сегодня поиск таких фигурок может стать отдельным маршрутом для тех, кто хочет увидеть венгерскую столицу с необычной стороны. Многие из них находятся буквально у всех на виду, но обнаружить их удается только самым внимательным прохожим.

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