Российская медийница и глава телеканала RT, Маргарита Симоньян, недавно борющаяся с серьезным онкологическим заболеванием, сделала еще один шаг в своей карьере — она стала автором книги. На днях прошла презентация ее новой антиутопии на книжном фестивале в Москве. Событие, которое должно было пройти торжественно, неожиданно превратилось в момент напряжения и курьеза: Симоньян публично оказался под острой критикой.

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Видеозапись с презентации, быстро распространившаяся в интернете, показывает сцену, когда молодая посетительница фестиваля решилась задать журналистке очень прямой вопрос. Девушка поинтересовалась, почему Симоньян, по ее мнению, "забрала мужа из семьи с маленькими детьми" и отметила, что это привело к трагическим последствиям для него. Такой вопрос вызвал удивленную реакцию у присутствующих, ведь он звучал откровенно и унизительно.

Сама пропагандистка, хоть и пыталась сохранить спокойствие и улыбку, ответила довольно сдержанно. Она пожелала девушке здоровья и заметила, что если вопрос был прочитан с телефона, это не обязательно отражает личную позицию автора. Несмотря на напряженную ситуацию, Симоньян сумела избежать прямой конфронтации и продолжила презентацию своей книги.

Напомним, что в сентябре 2025 года скончался муж Маргариты Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян. Вскоре после этого она сообщила в СМИ, что ей диагностировали рак груди и она проходит лечение. С этого момента Симоньян несколько раз меняла внешность: сначала появилась на публике в парике, а впоследствии — с короткой стрижкой, что стало частью ее нового имиджа.

Портал "Комментарии" уже писал, что российская стратегия, по оценкам украинского руководства, не ограничивается только войной против Украины. В планах Кремля, как считается, возможно дальнейшее расширение влияния на другие государства Европы. В то же время, реализация таких намерений, по мнению экспертов и украинской власти, станет возможной только при условии восстановления военного потенциала России после боевых действий в Украине.