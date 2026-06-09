Російська медійниця та очільниця телеканалу RT, Маргарита Симоньян, яка нещодавно бореться з серйозним онкологічним захворюванням, зробила ще один крок у своїй кар’єрі — вона стала авторкою книги. Днями відбулася презентація її нової антиутопії на книжковому фестивалі в Москві. Подія, яка мала пройти урочисто, несподівано перетворилася на момент напруження та курйозу: Симоньян публічно опинилася під гострою критикою.

Фото: з відкритих джерел

Відеозапис з презентації, який швидко поширився в інтернеті, показує сцену, коли молода відвідувачка фестивалю наважилася поставити журналістці дуже пряме питання. Дівчина поцікавилася, чому Симоньян, на її думку, "забрала чоловіка з сім’ї з маленькими дітьми", і зазначила, що це призвело до трагічних наслідків для нього. Таке питання викликало здивовану реакцію у присутніх, адже воно звучало відверто і принизливо.

Сама пропагандистка, хоча й намагалася зберегти спокій і посмішку, відповіла досить стримано. Вона побажала дівчині здоров’я та зауважила, що, якщо питання було прочитане з телефону, це не обов’язково відображає особисту позицію авторки. Незважаючи на напружену ситуацію, Симоньян змогла уникнути прямої конфронтації і продовжила презентацію своєї книги.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року помер чоловік Маргарити Симоньян, режисер Тигран Кеосаян. Незабаром після цього вона повідомила у медіа, що їй діагностували рак грудей і вона проходить лікування. Відтоді Симоньян кілька разів змінювала зовнішність: спочатку з’явилася на публіці у перуці, а згодом — з короткою стрижкою, що стало частиною її нового іміджу.

Портал "Коментарі" вже писав, що російська стратегія, за оцінками українського керівництва, не обмежується лише війною проти України. У планах Кремля, як вважається, може бути подальше розширення впливу на інші держави Європи. Водночас реалізація таких намірів, на думку експертів і української влади, стане можливою лише за умови відновлення військового потенціалу Росії після бойових дій в Україні.