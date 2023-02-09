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ООН критикует Латвию за давление на русскоязычные меньшинства. Что ответили латвийцы

Латвия недавно приняла закон, направленный на постепенное упразднение обучения языкам меньшинств до сентября 2025 года.

сегодня, 19:35
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Автор:

Slava Kot

Латвийские власти пытаются сделать латышский язык единственным в школах, что будет дискриминацией для этнических групп в стране, где проживает большая численность русскоязычных, считают эксперты ООН. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico .

ООН критикует Латвию за давление на русскоязычные меньшинства. Что ответили латвийцы

Латвия продолжает дерусификацию. Фото из открытых источников

В прошлом году Латвия приняла закон, который делает латышский язык единственным для дошкольных учреждений и начальных классов, процесс растянули до 2025 года.


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"Согласно международному праву и региональным документам, правительство Латвии обязано защищать и отстаивать языковые права национальных меньшинств страны без дискриминации. Власти Латвии должны разъяснить строгие ограничения на образование языками меньшинств, что равно его фактической ликвидации", — отреагировали эксперты на такие действия латвийцев.

На критику ООН ответило латвийское правительство, которое отметило, что каждая страна имеет право выбирать меры по эффективной защите прав меньшинств.

"Латвия действовала добросовестно, постепенно увеличивая долю латышского языка как языка обучения в образовании и устанавливая достаточный переходный период для вступления в силу поправок", — написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич.

Латвия входила в Советский Союз и является домом около 25% населения страны из почти 2 млн. жителей. Правительство страны объясняет, что Латвия находилась под советской властью, где была политика русификации, установившая русский язык как основной в школах. Именно поэтому новый закон является частью широкой программы дерусификации и способствует поддержке государственного языка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Медведева и реакцию России на поставки западных танков Украине.

Также "Комментарии" писали, что военный преступник руководит российской помощью в Турции.



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Источник: https://www.politico.eu/article/united-nations-experts-latvia-russian-language-minorities/
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