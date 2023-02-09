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Slava Kot
Латвийские власти пытаются сделать латышский язык единственным в школах, что будет дискриминацией для этнических групп в стране, где проживает большая численность русскоязычных, считают эксперты ООН. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico .
Латвия продолжает дерусификацию. Фото из открытых источников
В прошлом году Латвия приняла закон, который делает латышский язык единственным для дошкольных учреждений и начальных классов, процесс растянули до 2025 года.
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На критику ООН ответило латвийское правительство, которое отметило, что каждая страна имеет право выбирать меры по эффективной защите прав меньшинств.
Латвия входила в Советский Союз и является домом около 25% населения страны из почти 2 млн. жителей. Правительство страны объясняет, что Латвия находилась под советской властью, где была политика русификации, установившая русский язык как основной в школах. Именно поэтому новый закон является частью широкой программы дерусификации и способствует поддержке государственного языка.
Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Медведева и реакцию России на поставки западных танков Украине.
Также "Комментарии" писали, что военный преступник руководит российской помощью в Турции.
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