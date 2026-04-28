Опасный компромисс от Мерца: изменяют ли союзники правила игры для Украины

Украине, возможно, придется смириться с тем, что часть ее территории может остаться вне контроля Киева в рамках предстоящего мирного соглашения с Россией. Об этом сообщил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, увязав такие уступки с перспективами вступления страны в Европейский Союз. Параллельно ЕС предлагает только символическую интеграцию без прав, а НАТО называют недостижимым. Не давление ли это на Украину на фоне слабой позиции власти и фронта? Что именно хотят вынудить принять Киев и какой будет цена? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

На международном уровне можем получить опасный прецедент

Алексей Воронцов, главный редактор информагентства "УкрПресс инфо" и председатель правления агентства журналистских расследований "Сила Украины" отметил, заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Украине, возможно, придется смириться с потерей части территорий ради предстоящего мирного соглашения с Россией, стало показательным сигналом победу Украины, а о компромиссе, который имеет цену.

"Формально это кажется, как "реалистический подход" к завершению войны, однако фактически речь идет о фиксации нынешнего состояния фронта и постепенном подталкивании Киева к заморозке конфликта без полной деоккупации территорий. В таких сценариях, которые уже применялись в других регионах, предусматривается прекращение активных боевых действий, отложено решение статуса оккупированных территорий и создание длительного нестабильного равновесия, больше напоминающего паузу, чем настоящий мир", – отметил эксперт.

Он продолжает параллельно с этим Европейский Союз формирует для Украины модель интеграции, которая внешне выглядит как поддержка, но на практике может означать частичное участие без полноценного членства. Речь идет о доступе к отдельным рынкам, участии в программах и финансовой помощи, однако без ключевых элементов – права голоса, влияния на стратегические решения и четких гарантий безопасности.

Такой формат рискует закрепить за Украиной статус страны-кандидата на неопределенный срок, где обязательства растут, а возможности влияния остаются ограниченными. Не менее показательна ситуация с НАТО, перспективы членства в которой все чаще откладываются под риском прямого конфликта с Россией, наличия территориальных споров и внутренней усталости от расширения самого Альянса. В результате формируется парадоксальная конструкция: Украине предлагают интеграцию без полноправного членства и безопасность без четких гарантий", – отметил собеседник портала "Комментарии".

По его мнению, активизация таких сигналов именно сейчас имеет несколько причин. Во-первых, отсутствие быстрых и решительных изменений на фронте создает ощущение затяжного тупика, в котором военное решение выглядит все сложнее и дороже. Во-вторых, внутриполитические процессы в странах Запада, включая избирательные циклы, подталкивают их лидеров к поиску более быстрых и менее затратных вариантов завершения войны. В-третьих, накапливается усталость от длительного конфликта, которая проявляется как в обществах, так и в бюджетной политике правительств, вынужденных балансировать между поддержкой Украины и собственными внутренними вызовами.

"В этом контексте трудно не заметить элемент давления даже если он подается в мягкой дипломатической форме. Украине фактически предлагают согласиться на де-факто потерю части территорий, получив относительную стабильность, ограниченную экономическую интеграцию и неопределенные механизмы безопасности. Такой подход выглядит как пакетное соглашение, где территориальные уступки обмениваются на перспективу развития и снижение интенсивности войны. В то же время, цена подобного решения может оказаться значительной. Внутри страны это способно вызвать серьезный политический кризис, падение доверия к власти и радикализацию общественных настроений. В измерении безопасности остаются риски повторной эскалации, ведь отсутствие четких гарантий означает, что конфликт может возобновиться в любой момент. На международном уровне это создает опасный прецедент, когда смена границ силой фактически получает молчаливое признание", – говорит Алексей Воронцов.

Он продолжает, в более широкой геополитической логике, такие сигналы свидетельствуют о стремлении западных стран не столько обеспечить победу Украины, сколько стабилизировать ситуацию и минимизировать риски большой эскалации с Россией.

"Украина в этом случае рассматривается как часть большего баланса, где приоритетом становится управляемость процессов, а не их результат с точки зрения справедливости. Именно поэтому ключевой вопрос заключается не только в том, согласится ли Киев на подобные условия, но и в том, воспримет ли украинское общество мир, не означающий полного восстановления территориальной целостности. И еще важнее – станет ли такой мир стабильным или только отложенным конфликтом, который снова разразится в будущем", – подытожил эксперт.

На Мерца нужно не наезжать с обвинениями, а деликатно объяснить сущность украинской позиции

Политэксперт, кандидат политических наук, историк Александр Палий отметил, что для многих украинцев эти слова кажутся изменой. На самом деле измены нет, но есть серьезная проблема, на которую надо реагировать.

"Нужно понимать, что в данном случае речь не идет об официальной позиции ЕС, а также Правительства Германии. Это лишь субъективное мнение, даже скорее предположение, но со стороны канцлера ФРГ. А вот это уже серьезно. Парадокс позиции Мерца заключается в том, что он хотел таким образом обосновать необходимость ускоренного вступления Украины в ЕС. Именно в этом состоит главный смысл его высказываний. Канцлер ФРГ убежден, что для получения большинства голосов (на всеукраинском референдуме) за такое мирное соглашение президент Украины Владимир Зеленский должен иметь конкретные заверения от ЕС по поводу будущего членства Киева", – отметил эксперт.

Он продолжает, как здесь не упомянуть известный афоризм: "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

"В чем главная проблема с не очень изящным и не очень корректным высказыванием Мерца? В том, что далеко не впервые известные западные политики и эксперты, в том числе наши друзья и сторонники, не проводят четкой грани между де-факто и де-юре в вопросе о дальнейшем статусе оккупированных украинских территорий. Если российско-украинская война прекратится путем полного и всеобъемлющего прекращения огня вдоль линии фронта, то де-факто мы согласимся с тем, что как минимум часть оккупированных украинских территорий на неопределенное время останется под контролем России. Некоторые из этих территорий уже длительное время находятся под российской оккупацией. Но это не значит, что мы должны юридически признать российский статус этих территорий. Официальная позиция Украины на мирных переговорах именно в том и заключается, что для нас недопустимо признание этих территорий российскими. Именно поэтому мы и настаиваем на принципе территориальной целостности Украины", – отметил эксперт.

По его словам, похоже, что канцлер Мерц, а также, по всей вероятности, и некоторые другие наши партнеры, почему-то этот принципиальный нюанс не совсем понимают. И наверное, надо им это еще раз настойчиво объяснить.

"И еще один странный тезис Мерца – что украинцы с радостью согласятся на территориальные уступки в обмен на воображаемое, неполноценное и ограниченное вступление Украины в ЕС. В этой теме также нужна активная разъяснительная работа. Мерц не является предателем и противником Украины, наоборот, он активно поддерживает нашу страну и в вопросах европейской интеграции и в отношении финансовой и военной помощи Украине. Поэтому на Мерца нужно не наезжать с обвинениями, а по дружески, деликатно, однако содержательно и настойчиво объяснить сущность украинской позиции относительно условий завершения российско-украинской войны", – подытожил аналитик.

