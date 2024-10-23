Опрос в Венгрии показал шокирующий результат для Орбана: такого не было годами

Недавний опрос в Венгрии показал шокирующие результаты для премьер-министра Виктора Орбана, который уже 14 лет возглавляет страну. Впервые с 2010 года оппозиционная партия превзошла руководящую партию Орбана "Фидес" в рейтинге среди уже определившихся избирателей.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, проведенного в первой половине октября будапештским аналитическим центром 21 Research Center, новичок венгерской политики Петер Мадьяр, лидер правоцентристской партии "Тиса", неожиданно получил 42% поддержки среди уже определившихся избирателей, тогда как партия "Фидес" Виктора Орбаан получила 40%.

Если смотреть на результаты на общенациональном уровне, то "Фидес" еще сохраняет лидерство — 29% поддержки, однако оппозиционная партия "Тиса" отстает всего на несколько процентов — 26%. Кроме того, оппозиция усиливает свою активность в преддверии предстоящих национальных выборов, которые должны пройти в начале 2026 года.

Рост популярности оппозиционной партии связан с общим недовольством венгров политической ситуацией в стране, в частности, деятельностью Виктора Орбана, а также с неэффективностью других оппозиционных партий, которые долгое время не могли объединиться против "Фидес".

"Венгры направили сообщение: с режимом Виктора Орбана покончено", — сказал Мадьяр после обнародования результатов опроса.

Виктор Орбан критикует Европейский Союз. По его словам, ЕС хочет поставить в Венгрии "марионеточное правительство" во главе с Петером Мадьяром, которое будет "приглашать чужаков помочь ему против венгров".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан объяснил, почему он против помощи Украине в войне против РФ.

Также "Комментарии" писали о реакции Орбана на план победы Зеленского.



