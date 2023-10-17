Орбан и Путин во время встречи в Китае и заговорили о сотрудничестве и "мире" в Украине

Кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе визита в Китай встретился с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Виктор Орбан и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Переговоры российского президента и должностного лица Венгрии проходили во время проведения форума "Один пояс — один путь", информирует "Медуза". Хозяин Кремля заметил, что Венгрия никогда не выступала против РФ.

Российский президент отметил, что у РФ на сегодняшний день ограничена возможность для контактов по причине нынешних геополитических условий. Тем не менее, государство-агрессор пытается сохранить партнерские отношения со многими государствами Европы, в частности с властью Венгрии.

"Мы знаем, что наши позиции далеко не всегда совпадают, но иметь возможность обменяться мнениями не только относительно двусторонних отношений, но и ситуации в мире, на мой взгляд, всегда чрезвычайно важно", — сказал Путин.

Премьер-министр Венгрии согласился с главой РФ и сказал, что Венгрия не намерена противостоять РФ. Виктор Орбан сказал, что надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений, несмотря на военные преступления на территории Украины.

"Венгрия никогда не хотела противостоять России. Наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимные контакты и нам это удалось. Однако из-за военной операции и санкций наши отношения очень пострадали. Мы пытаемся спасти все, что можно", — продолжил Орбан.

Премьер Венгрии отметил, что в двусторонних отношениях удалось сохранить многое из того, что достигли обе страны за долгие годы сотрудничества. И подчеркнул, что никто не любит, когда "результаты его работы сводятся на нет по причинам, в которых он не виноват", имея в виду, вероятно, войну на территории Украины.

Также Орбан сделал заявление о войне на Украине.

"Сегодня всех в Европе волнует один вопрос: будет ли прекращение огня в Украине? Для нас, венгров, главное, чтобы по соседству у нас остановились потоки беженцев, санкции и боевые действия", — сказал он.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин впервые за более года встретился с лидером страны ЕС .