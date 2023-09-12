Орбан идет по пути Путина: что решил венгерский лидер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече со своими поклонниками рассказал, что собирается управлять страной до 2034 года. Таким образом, венгерский лидер, уже имеющий самый длинный период управления страной среди членов ЕС, пытается повторить путь Путина. Российский диктатор изменил конституцию, чтобы иметь возможность управлять Россией до 2036 года.

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60-летний Орбан, как лидер Венгрии находящийся на пятом сроке, ранее публично заявлял, что планирует управлять страной до 2030 года. Однако теперь венгерский политик изменил свое решение и хочет остаться у власти до 2034 года. Орбан объяснил это тем, что война в Украине и пандемия коронавируса "украли у него четыре года".

Премьер-министр Венгрии на мероприятии рассказал о своей программе из 15 шагов, которая должна вывести страну из кризиса. План Орбана предполагает повышение рождаемости в стране, увеличение зарплат, осовременивание армии и замену российского ядерного топлива на единственной АЭС в Венгрии.

В последний период ЕС и США критикует Орбана, который консолидировал вокруг себя власть и расширил свое влияние на суды, бизнес, культуру, образование и таким образом создал мощное средство пропаганды, позволяющее политику сдерживать оппозицию. Из-за проблем с коррупцией и верховенством права ЕС приостановил программу для Венгрии на 30 млрд евро.

Напомним, что Орбан начал свой политический путь в качестве антикоммунистического лидера в 1980-х годах. В первый раз он стал премьером страны в 1998 году. С 2002 года политик был в оппозиции и снова кресло премьера вернулось к Орбану в 2010 году. Теперь Орбан позиционирует себя как националист и пророссийский лидер, направлявший Венгрию на восток в течение последних 13 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИД Украины отреагировали на скандальные слова Орбана.

Также "Комментарии" писали об венгерском бизнесмене, который хочет купить Закарпатье у Украины.