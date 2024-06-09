Орбан напал на западных лидеров при желании победить РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критически высказался в адрес западных лидеров за их попытки преодолеть Россию военным путем. Он считает, что их основные цели состоят только во "властях и деньгах", об этом сообщает HirTV.

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

"Вступившие на тропу войны западные лидеры хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые оказывают влияние и власть", — заявил венгерский премьер.

Орбан также подчеркнул, что на Западе стремятся вернуть Европу к 90-м годам для установления тотальной власти, однако основной вопрос нынешних выборов в Европейский парламент – это "война или мир". Кроме того, он добавил, что война есть следствие человеческих решений и не зависит от того, каких лидеров избирает население.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан попал в новый скандал . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает шантажировать Украину, заставив Владимира Зеленского прекратить боевые действия и начать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по окончании войны в Украине. По словам Орбана, ситуацию в войне можно изменить, если Брюссель начнет принимать хорошие решения.

В интервью венгерскому телеканалу HirTV Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. Венгерский лидер настаивает, что войну можно закончить быстро, а начать следует с прекращения огня со стороны Украины.

Венгерский премьер указал, что к таким шагам Украину можно вынудить в Брюсселе, где могут принимать "хорошие решения" после выборов в Европарламент. Орбан также отмечает, что в войне решается не кто прав, а кто выжил.

