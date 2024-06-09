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Орбан напал на западных лидеров при желании победить РФ

Орбан заявил, что главный вопрос предстоящих выборов в Европарламент: война или мир.

сегодня, 19:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критически высказался в адрес западных лидеров за их попытки преодолеть Россию военным путем. Он считает, что их основные цели состоят только во "властях и деньгах", об этом сообщает HirTV.

Орбан напал на западных лидеров при желании победить РФ

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

"Вступившие на тропу войны западные лидеры хотят победить Россию военным путем. Их гениальный план абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые оказывают влияние и власть", — заявил венгерский премьер.

Орбан также подчеркнул, что на Западе стремятся вернуть Европу к 90-м годам для установления тотальной власти, однако основной вопрос нынешних выборов в Европейский парламент – это "война или мир". Кроме того, он добавил, что война есть следствие человеческих решений и не зависит от того, каких лидеров избирает население.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан попал в новый скандал . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает шантажировать Украину, заставив Владимира Зеленского прекратить боевые действия и начать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным по окончании войны в Украине. По словам Орбана, ситуацию в войне можно изменить, если Брюссель начнет принимать хорошие решения.

В интервью венгерскому телеканалу HirTV Виктор Орбан сделал несколько скандальных заявлений по поводу войны в Украине. Венгерский лидер настаивает, что войну можно закончить быстро, а начать следует с прекращения огня со стороны Украины.

Венгерский премьер указал, что к таким шагам Украину можно вынудить в Брюсселе, где могут принимать "хорошие решения" после выборов в Европарламент. Орбан также отмечает, что в войне решается не кто прав, а кто выжил.



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