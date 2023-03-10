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Орбан назвал два государства в Европе, выступающих за мир

Венгерский политик указал, какие две страны в Европе поддерживают стремление к миру в Украине.

сегодня, 13:51
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Автор:

Slava Kot

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан дал большое интервью в котором рассказал об экономическом положении страны, а также затронул тему войны в Украине. Во время разговора венгерский политик назвал две страны Европы, выступающие за мир. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telex.

Орбан назвал два государства в Европе, выступающих за мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Во время интервью радиостанции Kossuth Radio венгерский лидер рассказал, что война в Украине разделила мир на две части. Первая, по мнению Виктора Орбана, это страны Запада, которые поддерживают поставки оружия в Украину. А к другим он отнес Венгрию, африканцев, арабов, китайцев. Венгерский политик считает, что эти страны стремятся к миру, а не к войне.


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Также во время разговора венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал две страны Европы, выступающие за мир в Украине.

"Лишь Венгрия и Ватикан выступают за мир", — заявил Виктор Орбан.

В интервью для Kossuth Radio Орбан успел обвинить Германию, сказав, что сначала страна отправляла каски, а теперь раздумывает, отправить ли военные самолеты.

Напомним, что Виктор Орбан постоянно критикует Запад через помощь Украине. Венгерский политик запрещает транспортировать военную помощь через свою страну, а также выступает против санкций ЕС в отношении России. Орбан утверждает, что такие действия негативно влияют на Венгрию, вызывая инфляцию в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан заговорил о третьей мировой войне из-за событий в Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии отреагировали на предложение президента Украины Владимира Зеленского.




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Источник: https://telex.hu/english/2023/03/10/we-have-never-been-so-close-to-a-local-war-escalating-into-a-world-war-orban
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