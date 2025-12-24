Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключает возможности "войны в Европе" в 2026 году. Об этом он сказал в интервью венгерской провластной газете Magyar Nemzet.

Орбан предсказывает, когда в Европе начнется война – Украину за Европу не считает

Венгерский чиновник ответил таким образом на вопрос о том, станет ли 2025-й последним годом "мира в Европе".

"Да, этого нельзя исключать", – сказал он.

По его словам, "последняя большая война в Европе" закончилась в 1945 году, и с тех пор прошло восемьдесят лет.

"Долгое время ядерное оружие массового уничтожения сдерживало народы континента от войны. Все считали, что европейский конфликт неизбежно перерастет в ядерную мировую войну. Этот страх действовал в течение 80 лет. Однако теперь появляется совершенно новый мир... Происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти, что может даже спровоцировать войну. Военные напряжения в Европе являются следствием упадка Западной Европы и Европейского Союза", — пожаловался премьер.

Орбан убежден, что "мы приближаемся к войне", но якобы благодаря ему на прошлой неделе в Брюсселе "удалось замедлить темпы приближения войны". Похоже, речь идет о неудачной попытке предоставить Украине репарационный заем с использованием российских активов.

"Некоторые хотели ускорить этот процесс до гиперскорости, но нам удалось их остановить. Однако процесс не остановился. Мы только остановили его ускорение. Сегодня в Европе есть два лагеря: сторонники войны и сторонники мира. Сейчас преимущество имеют провоенные силы. Брюссель хочет войны, Венгрия хочет мира", — утверждает Орбан.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Папа Лев XIV обратился ко всем "людям доброй воли" с призывом соблюсти хотя бы один день мира в праздник рождения Спасителя. Общаясь с журналистами возле Папской резиденции, Понтифик Лев XIV вспомнил Украину, которая вновь подверглась массированным российским атакам.