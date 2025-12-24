Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не відкидає можливості "війни в Європі" у 2026 році. Про це він сказав в інтерв'ю угорській провладній газеті Magyar Nemzet.

Орбан передбачає, коли в Європі розпочнеться війна – Україну за Європу не вважає

Угорський чиновник відповів таким чином на питання про те, чи стане 2025 останнім роком "світу в Європі".

"Так, цього не можна виключати", – сказав він.

За його словами, "остання велика війна в Європі" закінчилася 1945 року, і з того часу минуло вісімдесят років.

"Довгий час ядерна зброя масового знищення стримувала народи континенту від війни. Усі вважали, що європейський конфлікт неминуче переросте в ядерну світову війну. Цей страх діяв протягом 80 років. Однак тепер з'являється новий світ... Відбувається перерозподіл фінансової, військової та політичної влади, що може навіть спровокувати війну. Військові напруження у Європі є наслідком занепаду Західної Європи та Європейського Союзу", — поскаржився прем'єр.

Орбан переконаний, що "ми наближаємося до війни", але нібито завдяки йому минулого тижня у Брюсселі "вдалося уповільнити темпи наближення війни". Схоже, йдеться про невдалу спробу надати Україні репараційну позику з використанням російських активів.

"Дехто хотів прискорити цей процес до гіпершвидкості, але нам вдалося їх зупинити. Проте процес не зупинився. Ми тільки зупинили його прискорення. Сьогодні в Європі є два табори: прихильники війни та прихильники миру. Зараз перевагу мають провоєнні сили. Брюссель хоче війни, Угорщина хоче миру", — стверджує Орбан.

