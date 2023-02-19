logo

BTC/USD

24594.02

ETH/USD

1694.03

LTC/USD

99.33

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Орбан призывает Евросоюз отказаться от поддержки Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан призывает Евросоюз отказаться от поддержки Украины

Венгерский политик Виктор Орбан обвиняет ЕС в затягивании войны в Украине.

сегодня, 10:23
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз виновен в продолжении войны в Украине, ведь помогает Киеву бороться против Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Орбан призывает Евросоюз отказаться от поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Лидер Венгрии выступил на ежегодном обращении к нации в Будапеште, где обвинил ЕС в затягивании войны. По мнению Орбана, Европейский Союз усиливает эскалацию из-за санкций против Российской Федерации, а также оказывая Украине военную и финансовую поддержку.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Когда Россия начала атаку, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень", – сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан также высказался, что война проходит между обеими славянскими странами, поэтому их нужно оставить в покое для самостоятельного разрешения этого "спора".

"Война в Украине – это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя славянскими странами, воюющими друг против друга. Это их война, а не наша", — заявил Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии не в первый раз критикует Европейский Союз за помощь Украине, кроме того, Виктор Орбан постоянно призывает Запад не продлевать санкции против России и налагает на них вето.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение Виктору Орбану для обсуждения проблемных вопросов между странами.

Также "Комментарии" сообщал, что российские туристические операторы назвали три страны, через которые граждане РФ могут легко получить шенгенские визы для путешествий по Европе. Одна из таких стран оказалась Венгрией.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/article/russia-ukraine-politics-government-european-union-viktor-orban-a404e437593bddf9b0e8b23482f2872e
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!