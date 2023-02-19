Орбан призывает Евросоюз отказаться от поддержки Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз виновен в продолжении войны в Украине, ведь помогает Киеву бороться против Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Лидер Венгрии выступил на ежегодном обращении к нации в Будапеште, где обвинил ЕС в затягивании войны. По мнению Орбана, Европейский Союз усиливает эскалацию из-за санкций против Российской Федерации, а также оказывая Украине военную и финансовую поддержку.

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"Когда Россия начала атаку, Запад не изолировал конфликт, а поднял его на общеевропейский уровень", – сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан также высказался, что война проходит между обеими славянскими странами, поэтому их нужно оставить в покое для самостоятельного разрешения этого "спора".

"Война в Украине – это не конфликт между армиями добра и зла, а между двумя славянскими странами, воюющими друг против друга. Это их война, а не наша", — заявил Виктор Орбан.

Премьер-министр Венгрии не в первый раз критикует Европейский Союз за помощь Украине, кроме того, Виктор Орбан постоянно призывает Запад не продлевать санкции против России и налагает на них вето.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение Виктору Орбану для обсуждения проблемных вопросов между странами.

Также "Комментарии" сообщал, что российские туристические операторы назвали три страны, через которые граждане РФ могут легко получить шенгенские визы для путешествий по Европе. Одна из таких стран оказалась Венгрией.