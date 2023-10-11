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Орбан сбежал из Венгрии: кого избегает венгерский лидер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан покинул страну перед приездом одного из европейских лидеров.

сегодня, 15:35
Автор:
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Slava Kot
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Президент Румынии Клаус Иоханнис впервые за 14 лет приезжает в Венгрию. Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан избегает встреч с румынским лидером и покинул страну. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Digi24.

Орбан сбежал из Венгрии: кого избегает венгерский лидер

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Визит президента Румынии проходит по приглашению президентки Венгрии Каталины Новак. Однако Виктор Орбан отказался от встречи с румынским лидером, объяснив это тем, что находится с визитом в Грузии. Поездка румынского президента в Венгрию была запланирована еще весной, таким образом издание Digi24 считает, что Орбан решил специально уехать из страны во избежание неприятных разговоров с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом. 


Издание указывает, что на встрече, скорее всего, должны были обсуждаться острые для Орбана вопросы, в частности, о его провокационных заявлениях о пересмотре статуса некоторых регионов Румынии, а также отношениях к европейским ценностям, поддержке Украины и вступлении Швеции в НАТО.

Президент Румынии Клаус Иоганнис посетит Венгрию через день после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе пресс-конференции оба лидера объявили о стратегическом партнерстве, а Румыния подтвердила намерение продолжать поддерживать Украину в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктор Орбан обрадовался победе пророссийского политика в Словакии. Таким образом, к власти в Словакии пришел политик, имеющий подобные взгляды, как у венгерского премьер-министра: критиковать Европу, не поставлять военную помощь Украине и поддерживать некоторые связи с Россией.

Также "Комментарии" писали, что во время визита Зеленского в Румынию местные журналисты спросили президента Украины о языковом вопросе.



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Источник: https://www.digi24.ro/
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