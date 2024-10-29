Орбан сделал в Грузии скандальное заявление об Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что благодаря руководящей партии "Грузинская мечта" Грузия не превратилась в "вторую Украину". Таким образом, венгерский премьер частично переводит ответственность за войну не только на Путина, но и на Украину, ставшую жертвой российской агрессии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Виктор Орбан, еще до обнародования официальных результатов выборов поздравил руководящую партию "Грузинская мечта" с победой, прилетел в Грузию и выразил поддержку грузинским властям. По его словам, на выборах грузинский народ принял решение "в пользу мира", ведь правительство во главе с "Грузинской мечтой" не захотело втягивать Грузию в "бессмысленную войну" в Украине.
Премьер-министр Венгрии пообещал, что его страна будет поддерживать Грузию по пути в ЕС, а также заявил, что руководящая партия избрала европейскую интеграцию.
Комментарии Орбана прозвучали, несмотря на то, что ЕС неоднократно критиковал решение "Грузинской мечты", а сам визит венгерского премьера назвал личным, а не как представителя Европейского Союза.
В Грузии состоялись парламентские выборы по результатам ЦИК "Грузинская мечта" получил более 54% голосов. В то время как оппозиционные партии около 40%. Однако по экзитполам руководящая партия должна была набрать 40-42%. Как следствие, оппозиция объявила, что не признает результаты выборов в Грузии, где были зафиксированы многочисленные попытки фальсификаций.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Виктора Орбана освистали в Грузии. Видео попало в сеть.
Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на результаты выборов в Грузии.
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