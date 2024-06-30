Орбан создал в Европарламенте новый ультраправый блок: кто его поддержал

Венгерский премьер Виктор Орбан сегодня представил новый политический альянс в Европарламенте. Новый альянс создал с австрийской ультраправой Партией свободы и главной чешской оппозиционной партией. Орбан также надеется в свой союз привлечь других партнеров и стать крупнейшей ультраправой группой в Европейском парламенте. Об этом пишет Euronews .

Орбан создал ультраправый блок "Патриоты за Европу" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Орбан приехал в Вену, чтобы представить альянс "Патриоты за Европу" его партии Фидес с ультраправой Партией свободы Герберта Кикла и партией ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша за день до того, как его страна займет председательство в ЕС. на 6 месяцев.

"Европейцы хотят трех вещей: мира, порядка и развития. А то, что они получают сегодня от элиты в Брюсселе, это война, миграция и стагнация", – сказал Орбан во время презентации.

Также он заявил, что цель блока – стать "сильнейшей правой группой в европейской политике".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан заявил о деградации Европы . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз приходит в упадок, а в Европе усиливается кризис, в частности из-за вырождения христианских ценностей. По словам венгерского премьера, Европа переживает кризис, а христианская цивилизация, долгое время являвшаяся основой европейской жизни, исчезает.

Также "Комментарии" писали о том, что Орбан сделал скандальные заявления по поводу мигрантов . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике политику Германии, которая принимает сотни тысяч мигрантов ежегодно. По словам венгерского лидера, из-за таких действий Германия выглядит и пахнет по-другому.

Виктор Орбан дал интервью венгерскому телевидению, где рассказал, что лицо Германии изменилось до неузнаваемости по сравнению с ситуацией, которая была 10 лет назад. Венгерский премьер критикует Берлин за принятие сотен тысяч мигрантов, получающих немецкое гражданство в ускоренном варианте.

