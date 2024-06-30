logo

BTC/USD

61537.87

ETH/USD

3391.00

LTC/USD

74.49

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Орбан создал в Европарламенте новый ультраправый блок: кто его поддержал
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан создал в Европарламенте новый ультраправый блок: кто его поддержал

Премьер-министр Венгрии объявил об альянсе с Гербертом Киклем, лидером ультраправой австрийской Партии свободы, и Андреем Бабишем, экс-премьером Чехии.

сегодня, 18:05
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Венгерский премьер Виктор Орбан сегодня представил новый политический альянс в Европарламенте. Новый альянс создал с австрийской ультраправой Партией свободы и главной чешской оппозиционной партией. Орбан также надеется в свой союз привлечь других партнеров и стать крупнейшей ультраправой группой в Европейском парламенте. Об этом пишет Euronews .

Орбан создал в Европарламенте новый ультраправый блок: кто его поддержал

Орбан создал ультраправый блок "Патриоты за Европу" (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что Орбан приехал в Вену, чтобы представить альянс "Патриоты за Европу" его партии Фидес с ультраправой Партией свободы Герберта Кикла и партией ANO бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша за день до того, как его страна займет председательство в ЕС. на 6 месяцев.

"Европейцы хотят трех вещей: мира, порядка и развития. А то, что они получают сегодня от элиты в Брюсселе, это война, миграция и стагнация", – сказал Орбан во время презентации.

Также он заявил, что цель блока – стать "сильнейшей правой группой в европейской политике".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан заявил о деградации Европы . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский Союз приходит в упадок, а в Европе усиливается кризис, в частности из-за вырождения христианских ценностей. По словам венгерского премьера, Европа переживает кризис, а христианская цивилизация, долгое время являвшаяся основой европейской жизни, исчезает.

Также "Комментарии" писали о том, что Орбан сделал скандальные заявления по поводу мигрантов . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике политику Германии, которая принимает сотни тысяч мигрантов ежегодно. По словам венгерского лидера, из-за таких действий Германия выглядит и пахнет по-другому.
Виктор Орбан дал интервью венгерскому телевидению, где рассказал, что лицо Германии изменилось до неузнаваемости по сравнению с ситуацией, которая была 10 лет назад. Венгерский премьер критикует Берлин за принятие сотен тысяч мигрантов, получающих немецкое гражданство в ускоренном варианте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.euronews.com/my-europe/2024/06/30/hungarys-orban-announces-new-far-right-bloc-for-the-european-parliament
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости