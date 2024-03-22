Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил обвинение странам Запада в "воинственности" в отношении России, перекладывая на них ответственность за последствия, вызванные войной России против Украины, без упоминания ответственности самой Москвы, сообщила пресс-служба венгерского правительства.

Виктор Орбан

Орбан выразил недовольство по поводу дискуссий в Брюсселе, отметив, что в Венгрии проходят спокойные и рациональные обсуждения, тогда как в ЕС "лидеры говорят так, будто ведут собственную войну против россиян".

Он описал ситуацию как "спираль эскалации войны", которая может привести к еще большему ухудшению обстоятельств. Орбан отметил, что дискуссии о возможном размещении западных военных в Украине вызывают беспокойство.

Премьер-министр выразил чрезвычайное удивление такому развитию событий, отметив, что несколько месяцев назад это было немыслимо, а сейчас уже считается нормой. Он привел в пример изменения отношения Берлина к возможности военной помощи Украине.

Орбан подчеркнул необходимость понимать "последствия для реальной жизни" решений, принимаемых европейскими лидерами. Он подчеркнул, что каждое решение может иметь серьезные последствия и может привести к гибели людей и разрушению жизней и городов.

Орбан призвал к "диалогу и рациональному дискурсу", а также подчеркнул необходимость установления границ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Орбан неоднократно поддерживал все нарративы России, критикуя Запад за предоставление стране, ведущей войну за свое выживание, необходимого оружия. Кроме того, он выступает категорически против членства Украины в НАТО.

А еще Орбан единственный среди лидеров ЕС приветствовал диктатора Владимира Путина с победой на выборах.