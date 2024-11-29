Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сильно обеспокоило то, что Россия применила в войне против Украины межконтинентальную баллистическую ракету "Орешник". Как передает портал "Комментарии", во время интервью государственному радио Орбан заявил, что война в Украине стала более опасной.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

"Мы находимся в сложной ситуации, мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной", — заявил Виктор Орбан.

Премьер-министр, конечно же, ни в чем не обвиняет Путина. В то же время одиозный политик не упустил возможности обвинить Европейский парламент в том, что он якобы хочет усилить интенсивность войны на украинской территории.

"Они сказали, что мы должны поддерживать украинцев еще больше перед Трампом (новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, — Ред.), Америка также приняла это в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне еще не ощущается", – заявил Орбан.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин продолжает продвигать мифы об "уникальном оружии без аналогов". На этот раз речь идет о ракете под названием "Орешник". Однако, как отметил в эфире 24 канала военный эксперт Александр Мусиенко, эта ракета, вероятно, является модернизированной версией из старого семейства ракет "Тополь".

По его мнению, Россия пытается совершенствовать комплексы, давно находящиеся на вооружении. Подобная риторика уже использовалась Кремлем в случае с ракетами "Кинжал" и "Циркон", которые оказались уязвимы для систем противовоздушной обороны, таких как ЗРК Patriot.

По его словам, Путин снова разгоняет миф о своем "уникальном" оружии. Но предыдущие примеры показали, что подобные заявления не выдерживают проверку реальностью.



