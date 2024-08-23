Оружия будет больше. Норвегия предоставит Украине важную помощь

Норвежская оружейная компания Nammo разрешила передать Украине лицензию на производство артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Норвегия увеличит военную поддержку Украины. Фото из открытых источников

Как сообщило норвежское правительство, Nammo заключила соглашение, способствующее налаживанию лицензионного производства 155-мм артиллерийских снарядов в Украине украинской оборонной компанией, название которой не уточняется.

Отмечается, что норвежское правительство выделит деньги, чтобы позволить Nammo передать технологии и опыт украинскому партнеру.

"Для Украины и для нашей собственной безопасности очень важно, чтобы Норвегия продолжала поддерживать оборонную борьбу Украины. Сотрудничество с украинской оборонной промышленностью является мудрым и эффективным способом поддержки украинских вооруженных сил", – заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

Решение правительства Норвегии означает, что в Украине смогут открыть производство снарядов калибра 155 мм, производимых по технологии Nammo – одного из крупнейших в Европе производителя боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.