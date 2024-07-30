Остановка транзита нефти РФ: в Венгрии сделали новое громкое заявление и назвали виновных

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что Европейская комиссия могла подтолкнуть Украину к остановке транзита нефти компании "ЛУКойл" через ее территорию. В своем посту на Facebook Сийярто заявил, что Еврокомиссия и президент Урсула фон дер Ляен должны немедленно объяснить, была ли такая инициатива со стороны Брюсселя.

Петер Сийярто (фото из открытых источников)

"Прошло больше недели с тех пор, как мы вместе со Словакией инициировали иск Еврокомиссии против Украины из-за запрета поставок нефти. Прошло больше недели, а Еврокомиссия ничего не сделала. Несмотря на угрозу энергетической безопасности двух стран-членов ЕС и очевидное нарушение Соглашения о ассоциацию между Украиной и ЕС, Брюссель молчит, — написал Сийярто.

По его словам, есть два возможных варианта развития событий: либо Европейская комиссия настолько слаба, что не может обеспечить соблюдение интересов двух государств-членов против кандидата в члены, либо же это дело было инициировано не в Киеве, а в Брюсселе. Он утверждает, что, возможно, Еврокомиссия хотела шантажировать две страны, которые отказались от поставок оружия.

Сийярто призвал Еврокомиссию и Урсулу фон дер Ляен немедленно дать показания о том, просил ли Брюссель у Киева запретить поставки нефти. Он также спросил, почему Еврокомиссия не принимает никаких мер более недели.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в правительстве сказали, может ли Венгрия способствовать завершению войны в Украине . Украина не может рассчитывать на Венгрию в завершении войны и восстановлении мира в Европе, об этом в эфире Freedom сказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.