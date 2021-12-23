Отказ от ядерного оружия: Бельгия достигла соглашения по закрытию атомных электростанций

Правительство Бельгии достигло соглашения, подтверждающего, что существующие атомные электростанции будут закрыты в 2025 году, сохраняя при этом инвестиции в технологии ядерной энергетики. Такое заявление сделали в четверг, 23 декабря, общественные вещатели RTBF и VRT. Об этом сообщает Reuters.

Общий вид атомной электростанции Tihange Engie Electrabel в Бельгии - Reuters

Семипартийная коалиция неделями боролась на эту тему: зеленые настаивали на соблюдении закона 2003 года, предусматривающего выход из ядерного оружия, а франкоязычные либералы выступали за то, чтобы два новейших реактора оставались открытыми.

Две бельгийские атомные электростанции с семью реакторами эксплуатируются французским предприятием Engie.

После ночных переговоров основная группа министров достигла компромисса, согласно которому последняя существующая атомная электростанция закроется в 2025 году, сообщили вещатели.

Однако Бельгия инвестирует 100 миллионов евро (113,4 миллиона долларов) в исследование будущей ядерной энергетики с расчетом на меньшие модульные реакторы.

Бельгии все еще нужно определить, как компенсировать дефицит энергии с возможностью использования газовых установок. Решение об этом может быть принято только до марта.

Как сообщали ранее "Комментарии", НАТО не планирует развертывать ядерные ракеты средней дальности в Европе. Такую заву совершил западный военный альянс, отвергая обвинения России и призыв Москвы ввести мораторий на этот вид оружия в Европе. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам в Брюсселе, что сама Россия годами нарушала между тем разорванное соглашение о РСМД, разместив в Европе новые ядерные ракеты средней дальности, добавив, что НАТО не имеет целью отражать поведение Москвы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!