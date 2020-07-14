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Главная Новости Мир Европа "Отстранение от выборов конкурентов Лукашенко": белорусы снова вышли на протесты
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"Отстранение от выборов конкурентов Лукашенко": белорусы снова вышли на протесты

В Минске и Бресте люди вышли на акции протеста за независимых кандидатов

сегодня, 20:24
Автор:

Екатерина Белоброва
"Отстранение от выборов конкурентов Лукашенко": белорусы снова вышли на протесты

В связи с сегодняшним решением Центральной избирательной комиссии, которым главный конкурент Александра Лукашенко Виктор Бабарико был отстранен от регистрации в качестве кандидата в президенты Беларуси, население Бреста вышло на акцию протеста. Об этом сообщает Телеграм-канал "Моя страна Беларусь".

Колонна протестующих двигается с флагами Республики и плакатами, автомобилисты с одобрением сигналят и аплодируют идущим.



Пресса также отмечает, что подобный митинг собирается и на центральной площади в Минске - столицы Беларуси - с целью выразить свое несогласие с произволом членов ЦИК, действующих по указке Лукашенко, который, согласно лозунгам протестующих, всем уже надоел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Александр Лукашенко отказался использовать свое эфирное время для предвыборных речей с расписанием политической программы в качестве государственного лидера.

Отметим, что начало предвыборной кампании в Беларуси отличилось высокой активностью протестного населения, который не верит в честные выборы в стране, где 26 лет правит президент, получивший прозвище "последний диктатор Европы".


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