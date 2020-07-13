Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

Фото: Jakub Wlodek/Agencja Gazeta/Reuters

Пьяный украинец едва ли не сорвал выборы президента на одном из избирательных участков в Польше, где накануне состоялся второй тур. Мужчина позвонил на специальную линию "112" и пригрозил заминировать помещение. Об этом сообщает издание Wiadomości.

Все случилось в Слупии Конецкой, которая расположена в Сентокшиском воеводстве. Во второй половине дня, когда выборы были в самом разгаре, 46-летний украинец решил позвонить в экстренные службы. Он потребовал, чтобы к нему приехал участковый полицейский, иначе угрожал взорвать местный избирательный участок.

Полицейские, в конечном итоге, приехали, но исключительно для того, чтобы его задержать. Квартиру украинца осмотрели пиротехники. Никакой взрывчатки они там не обнаружили. А вот в крови мужчины медики обнаружили сразу 3 промилле алкоголя.

Ложная тревога, вероятно, не сойдет украинцу с рук. Его задержали. Если вину украинца докажут в суде, мужчина может провести за решеткой ближайшие 8 лет.

Напомним, что второй тур президентских выборов состоялся в воскресенье, 12 июля. За пост главы государства боролись действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Ранее "Комментарии" писали о том, что ни один из них не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы победить в первом туре.

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