Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

Язык
BTC/USD
9248.34
ETH/USD
242.29
LTC/USD
44.74
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
30.77
RUB/UAH
0.39
Виолетта Комаровская
Фото: Jakub Wlodek/Agencja Gazeta/Reuters
Пьяный украинец едва ли не сорвал выборы президента на одном из избирательных участков в Польше, где накануне состоялся второй тур. Мужчина позвонил на специальную линию "112" и пригрозил заминировать помещение. Об этом сообщает издание Wiadomości.
Все случилось в Слупии Конецкой, которая расположена в Сентокшиском воеводстве. Во второй половине дня, когда выборы были в самом разгаре, 46-летний украинец решил позвонить в экстренные службы. Он потребовал, чтобы к нему приехал участковый полицейский, иначе угрожал взорвать местный избирательный участок.
Полицейские, в конечном итоге, приехали, но исключительно для того, чтобы его задержать. Квартиру украинца осмотрели пиротехники. Никакой взрывчатки они там не обнаружили. А вот в крови мужчины медики обнаружили сразу 3 промилле алкоголя.
Ложная тревога, вероятно, не сойдет украинцу с рук. Его задержали. Если вину украинца докажут в суде, мужчина может провести за решеткой ближайшие 8 лет.
Напомним, что второй тур президентских выборов состоялся в воскресенье, 12 июля. За пост главы государства боролись действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Ранее "Комментарии" писали о том, что ни один из них не смог набрать достаточное количество голосов, чтобы победить в первом туре.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости