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Папа Франциск призвал всех вакцинироваться от COVID -19

К призывам Папы присоединились несколько кардиналов и архиепископов

18 августа 2021, 10:35
Автор:

Козлова Альбіна

Папа Франциск в среду, 18 августа, обратился к людям с призывом сделать прививку от COVID 19. Об этом сообщает Vaticannews.

Папа Франциск призвал всех вакцинироваться от COVID -19

Папа Франциск призвал вакцинироваться, фото Getty Images

"Благодаря Божьей благодати и труду многих людей сейчас у нас есть вакцины, которые защищают нас от COVID-19. Они дают нам надежду покончить с пандемией, но только если они доступны для всех и если мы будем работать вместе. Вакцинация — это простой, но глубокий способ содействовать общему благу и заботиться друг о друге, особенно, о наиболее уязвимых. Я молю Бога, чтобы каждый мог внести свою маленькую песчинку, сделать свой маленький жест любви", — сказал Папа в видеообращении.

К призывам Папы присоединились в видео несколько кардиналов и архиепископов из Северной и Южной Америки. Представители церкви подчеркнули, что людям следует действовать ответственно, как членам большой человеческой семьи. Ведь вакцинируясь каждый защищает не только себя, но и окружающих и проявляет таким образом любовь к ближним.

Напомним, что Папа Франциск получил прививку от COVID -19 в марте 2021 и назвал свою вакцинацию этическим долгом.

Медицинские эксперты из вирусологии предупреждают о последствиях отсутствия у людей иммунитета к вирусу. Ведь если позволить вирусу распространяться среди больших масс невакцинированных людей, то могут возникнуть еще более опасные мутации и штаммы.

Как сообщал портал "Комментарии", для тех, кто вакцинируется в Украине придумали поощрения в виде билетов на футбол, в театр или на концерт ко Дню независимости. В Полтаве поощряют граждан билетами на футбольный матч местного футбольного клуба "Ворскла".



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Источник: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-08/pope-francis-appeal-covid-19-vaccines-act-of-love.html
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