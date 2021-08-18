Папа Франциск призвал всех вакцинироваться от COVID -19

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Козлова Альбіна
Папа Франциск в среду, 18 августа, обратился к людям с призывом сделать прививку от COVID 19. Об этом сообщает Vaticannews.
Папа Франциск призвал вакцинироваться, фото Getty Images
К призывам Папы присоединились в видео несколько кардиналов и архиепископов из Северной и Южной Америки. Представители церкви подчеркнули, что людям следует действовать ответственно, как членам большой человеческой семьи. Ведь вакцинируясь каждый защищает не только себя, но и окружающих и проявляет таким образом любовь к ближним.
Напомним, что Папа Франциск получил прививку от COVID -19 в марте 2021 и назвал свою вакцинацию этическим долгом.
Медицинские эксперты из вирусологии предупреждают о последствиях отсутствия у людей иммунитета к вирусу. Ведь если позволить вирусу распространяться среди больших масс невакцинированных людей, то могут возникнуть еще более опасные мутации и штаммы.
Как сообщал портал "Комментарии", для тех, кто вакцинируется в Украине придумали поощрения в виде билетов на футбол, в театр или на концерт ко Дню независимости. В Полтаве поощряют граждан билетами на футбольный матч местного футбольного клуба "Ворскла".
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