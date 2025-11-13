Первая реакция европейцев на коррупционный скандал в Украине: есть ли риск потерять поддержку

На третий день коррупционного скандала в Украине мы наконец-то услышали заявления от разных европейских чиновников не только о выделении Украине средств, но и о "положительных процессах очищения". Правда, активно включилась Венгрия, которая уже призвала ЕС ограничить финансовую поддержку Киева. О чем говорит первая реакция европейцев? Есть ли риск для Украины лишиться поддержки? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Коррупционный скандал в энергетике

С помощью от Европы никаких проблем не будет

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович сразу заметил, что на позицию Венгрии мы можем особого внимания не обращать, потому что венгры особо средства Украине не выделяют. Они блокируют на всех уровнях выделение средств по разным программам еще задолго до этой истории, связанной с коррупцией в энергетической сфере Украины. Это политический выбор Венгрии.

"Очевидно, что венгры попытаются придраться к этой теме, как и отдельные политические силы в разных странах. В основном, это те, что сейчас находятся в оппозиции право- или леворадикальные, популистические, которые ищут всевозможные поводы для того, чтобы заблокировать помощь Украине. Но на самом деле у них ничего не получится, потому что есть политическая воля наших западных партнеров помогать Украине, и эта помощь продолжится. В первую очередь, по двум ключевым причинам. Во-первых, следует отметить, что все деньги, которые мы получали от наших партнеров, все они неоднократно проверялись, проводился аудит, в том числе и представителями этих стран, начиная с начала полномасштабного вторжения. И в этом году в Украине была, например, делегация из Соединенных Штатов, которая уже приехала от новой администрации и занималась проверкой и военной, и финансовой помощи, выделяемой Украине. И никаких нарушений, что европейцы, что американцы по поводу распределения средств или военной помощи, которую они выделяли, не нашли", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Игорь Рейтерович отмечает, что на четвертый год полномасштабной войны у нас нет ни одного кейса, в котором страну можно было бы обвинить с точки зрения каких-либо коррупционных деяний. Поэтому здесь немаловажный момент.

"Нужно разделять, что та вскрывшаяся у нас коррупция она не имеет отношения к западной помощи. Поэтому западная помощь будет продолжена. Кроме того, наши западные партнеры считают, что приостановка или прекращение – это "пас" России, опосредованная помощь ей. И действительно, этого допустить ни при каких обстоятельствах не могут. И давайте не будем забывать, что, все же, тот факт, что эту историю сейчас публично комментируют, мы имеем задержанных, имеем обвинения, имеем очень серьезный общественный резонанс – все это, в первую очередь, европейцами, потому что американцы при администрации Трампа на это меньше реагируют, воспринимается действительно как процессы борьбы с. То есть лучше, чтобы это было, чем бы этого ни было, а потом мы узнали уже постфактум о каких-то страшных коррупционных вещах. Именно так европейцы на это смотрят и считают, что Украина пусть так и сложно, пусть из-за таких достаточно грязных вещей, но, тем не менее, двигается в правильном направлении. Так что с деньгами больших проблем не должно быть, а имеющиеся проблемы носят объективный характер и не привязаны собственно к этому Миндичгейту", – контактировал эксперт.

Скандал может актуализироваться в начале декабря

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко отметила, что в настоящее время европейцы достаточно сдержанно реагируют на коррупционный скандал в Украине. И, если в ближайшие два-три дня не будет новых порций с новыми фамилиями, с большой долей вероятности можно сказать, что скандал будет затихать.

"Вопрос может снова актуализироваться в начале декабря, когда Европа должна что-то решить с замороженными российскими активами и их передачей нам. Есть большое предостережение, что наш скандал может стать причиной или поводом для отсрочки решения по этому вопросу. Дальше у нас есть два месяца, потому что с марта начинается критическая ситуация для бюджета", – отметила эксперт.

По ее словам, при негативном сценарии именно в конце зимы — в начале весны, вместе с бюджетными проблемами у нас в очередной раз могут начать активно вспоминать этот скандал, но уже в контексте переговоров с россиянами.

"Это пессимистический сценарий. Но если он будет другим, этот скандал резко сужает наше поле для внешнего маневра. Что касается внутренней истории, то как максимум сейчас будет предприниматься попытка качать правительство Свириденко. И пока шансы ее снять, без дополнительных информационно-пленочных скандалов невелики – отметила эксперт.

Она добавляет, при этом слабо верится в эффективность правительства национального доверия или технократов. Они могут только позволить выпустить пар на относительно короткий промежуток времени, что само по себе неплохо, но не панацея. Мы находимся в патовой ситуации, когда старое правительство не устраивает большую часть общества, но система построена так, что новое правительство национального доверия с первого дня войдет в клинч с президентом и мы войдем в ситуацию двоевластия.

