Перша реакція європейців на корупційний скандал в Україні: чи є ризик втратити підтримку

На третій день корупційного скандалу в Україні ми нарешті почули заяви від різних європейських чиновників не лише про виділення Україні коштів, але й про "позитивні процеси очищення". Щоправда активно включилася Угорщина, яка вже закликала ЄС обмежити фінансову підтримку Києва. Про що говорить перша реакція європейців? Чи є ризик для України втратити підтримку? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Корупційний скандал в енергетиці

З допомогою від Європи жодних проблем не буде

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович відразу зауважив, що на позицію Угорщини ми можемо особливої уваги не звертати, тому що угорці особливо кошти Україні не виділяють. Вони блокують на всіх рівнях виділення коштів за різними програмами ще задовго до цієї історії, яка пов'язана з корупцією в енергетичній сфері України. Це політичний вибір Угорщини.

"Очевидно, що угорці спробують причепитися до цієї теми, як і окремі політичні сили у різних країнах. В основному це ті, що зараз знаходяться в опозиції право- чи ліворадикальні, популістичні, які шукають всілякі приводи для того, щоб заблокувати допомогу Україні. Але насправді у них нічого не вийде, тому що є політична воля наших західних партнерів допомагати Україні і ця допомога продовжиться. В першу чергу з двох ключових причин. По-перше, слід зазначити, що всі гроші, які ми отримували від наших партнерів, вони всі неодноразово перевірялися, проводився аудит, у тому числі і представниками цих країн, починаючи від початку повномасштабного вторгнення. І у цьому році в Україні була, наприклад, делегація зі Сполучених Штатів, яка вже приїхала від нової адміністрації і займалася перевіркою і військової, і фінансової допомоги, яку виділяли Україні. І жодних порушень, що європейці, що американці з приводу розподілу тих коштів або військової допомоги, яку вони виділяли, не знайшли", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Ігор Рейтерович наголошує, на четвертий рік повномасштабної війни у нас немає жодного кейсу, у якому країну можна було б звинуватити з точки зору якихось корупційних діянь. Тому тут важливий момент.

"Треба розділяти, що та корупція, яка вскрилася у нас, вона не має відношення до західної допомоги. Тому західна допомога буде продовжена. Крім того, наші західні партнери вважають, що призупинення чи припинення – це пас Росії, опосередкована допомога їй. І дійсно цього допустити за жодних обставин не можуть. І давайте не будемо забувати, що, все ж таки, той факт, що цю історію зараз публічно коментують, ми маємо затриманих, маємо звинувачення, маємо дуже серйозний суспільний резонанс – все це, в першу чергу, європейцями, бо американці при адміністрації Трампа на це менше реагують, сприймається дійсно, як процеси боротьби з корупцією. Тобто краще, щоб це було, ніж би цього не було, а потім ми дізналися вже постфактум про якісь страшні корупційні речі. Саме так європейці на це дивляться і вважають, що Україна хай так і складно, нехай через такі достатньо брудні речі, але, тим не менше, рухається у правильному напрямку. Так що з грошима великих проблем не повинно бути, а ті проблеми, які є, носять об'єктивний характер і не прив'язані власне до цього Міндічгейту", – контактував експерт.

Скандал може актуалізуватися на початку грудня

Політтехнолог, партнер SIC Group, голова Інституту демократії та розвитку PolitA та партії "Національна платформа" Катерина Одарченко зазначила, що наразі європейці досить стримано реагують на корупційний скандал в Україні. І, якщо у найближчі два-три дні не буде нових порцій з новими прізвищами, з великою долею імовірності можна сказати, що скандал буде затихати.

"Питання може знову актуалізуватися на початку грудня, коли Європа має щось вирішити з замороженими російськими активами і їх передачею нам. Є велика пересторога, що наш скандал може стати причиною або ж приводом для відтермінування рішення по цьому питанню. Далі у нас є два місяці, бо з березня починається критична ситуація для бюджету", – зауважила експерт.

За її словами, за негативного сценарію, саме наприкінці зими – на початку весни, разом із бюджетними проблемами у нас вчергове можуть почати активно згадувати цей скандал, але уже в контексті переговорів з росіянами.

"Це песимістичний сценарій. Але, якщо він буде іншим, цей скандал різко звужує наше поле для зовнішнього маневру. Щодо внутрішньої історії, то як максимум, зараз буде робитися спроба качнути уряд Свириденко. І поки шанси її зняти, без додаткових інформаційно-плівкових скандалів невеликі – зауважила експерт.

Вона додає, при цьому слабо віриться в ефективність урядів національної довіри чи технократів. Вони можуть лише дозволити випустити пар на відносно короткий проміжок часу, що саме по собі непогано, але не панацея. Ми знаходимося в патовій ситуації, коли старий уряд не влаштовує велику частину суспільства, але система побудована так, що новий уряд національної довіри з першого дня ввійде в клінч з президентом і ми ввійдемо в ситуацію двовладдя.

