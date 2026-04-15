Петер Мадяр высмеял Виктора Орбана, увидев его на балконе во время визита к президенту

В Будапеште состоялась символическая и несколько ироничная встреча двух главных политических фигур страны — триумфатора последних выборов Петера Мадяра и действующего премьер-министра Виктора Орбана.

Виктор Орбан и Петер Мадяр

Инцидент произошел во время официального визита Мадяра к президенту Венгрии Тамашу Шуйоку. Поскольку резиденции главы государства (дворец Шандора) и руководителя правительства (монастырь Кармелитов) граничат друг с другом, политик смог наблюдать своего оппонента с близкого расстояния. Мадяр заметил Виктора Орбана, прогуливавшегося в это время по террасе монастыря с бумагами в руках.

Действующий премьер, несмотря на близость, решил игнорировать присутствие своего преемника и сделал вид, что не замечает его. Петер Мадяр, в свою очередь, не упустил возможности подойти к ситуации с юмором, опубликовав реакцию известным кинематографическим мемом: "Absolute cinema".

Термин "Absolute cinema" (в переводе — "абсолютное кино") — это популярный интернет-мем, который используют для описания событий, которые выглядят максимально драматично, эпически или иронически, как сцена из высокобюджетного фильма.

Напомним, что в Венгрии продолжается переходный период: Виктор Орбан будет оставаться в должности главы правительства до момента, пока кабинет министров Петера Мадяра не будет официально приведен к присяге.

