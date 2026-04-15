Петер Мадяр висміяв Віктора Орбана, побачивши його на балконі під час візиту до президента
НОВИНИ

Петер Мадяр висміяв Віктора Орбана, побачивши його на балконі під час візиту до президента

Мемна дипломатія: як майбутній прем'єр Угорщини Петер Мадяр відреагував на прогулянку свого суперника

15 квітня 2026, 16:51
Недилько Ксения

У Будапешті відбулася символічна та дещо іронічна зустріч двох головних політичних фігур країни — тріумфатора останніх виборів Петера Мадяра та чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Віктор Орбан і Петер Мадяр

Інцидент стався під час офіційного візиту Мадяра до президента Угорщини Тамаша Шуйока. Оскільки резиденції глави держави (палац Шандора) та керівника уряду (монастир Кармелітів) межують одна з одною, політик зміг спостерігати за своїм опонентом із близької відстані. Мадяр помітив Віктора Орбана, який у цей час прогулювався терасою монастиря з паперами в руках.

Чинний прем'єр, попри близькість, вирішив ігнорувати присутність свого наступника і вдав, що не помічає його. Петер Мадяр, своєю чергою, не впустив нагоди підійти до ситуації з гумором, опублікувавши реакцію відомим кінематографічним мемом: "Absolute cinema".

Термін "Absolute cinema" (у перекладі — "абсолютне кіно") — це популярний інтернет-мем, який використовують для опису подій, що виглядають максимально драматично, епічно або іронічно, наче сцена з високобюджетного фільму.

Нагадаємо, що наразі в Угорщині триває перехідний період: Віктор Орбан залишатиметься на посаді глави уряду до моменту, поки кабінет міністрів Петера Мадяра не буде офіційно приведений до присяги.

Варто зауважити, портал "Коментарі" писав, що Петер Мадяр, майбутній прем'єр-міністр Угорщини, переконаний, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу за спрощеною чи прискореною процедурою. На його думку, прийняття держави, яка перебуває у стані активного воєнного конфлікту, наразі є неможливим.



