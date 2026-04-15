Петер Мадяр висміяв Віктора Орбана, побачивши його на балконі під час візиту до президента

У Будапешті відбулася символічна та дещо іронічна зустріч двох головних політичних фігур країни — тріумфатора останніх виборів Петера Мадяра та чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Віктор Орбан і Петер Мадяр

Інцидент стався під час офіційного візиту Мадяра до президента Угорщини Тамаша Шуйока. Оскільки резиденції глави держави (палац Шандора) та керівника уряду (монастир Кармелітів) межують одна з одною, політик зміг спостерігати за своїм опонентом із близької відстані. Мадяр помітив Віктора Орбана, який у цей час прогулювався терасою монастиря з паперами в руках.

Чинний прем'єр, попри близькість, вирішив ігнорувати присутність свого наступника і вдав, що не помічає його. Петер Мадяр, своєю чергою, не впустив нагоди підійти до ситуації з гумором, опублікувавши реакцію відомим кінематографічним мемом: "Absolute cinema".

Термін "Absolute cinema" (у перекладі — "абсолютне кіно") — це популярний інтернет-мем, який використовують для опису подій, що виглядають максимально драматично, епічно або іронічно, наче сцена з високобюджетного фільму.

Нагадаємо, що наразі в Угорщині триває перехідний період: Віктор Орбан залишатиметься на посаді глави уряду до моменту, поки кабінет міністрів Петера Мадяра не буде офіційно приведений до присяги.

Варто зауважити, портал "Коментарі" писав, що Петер Мадяр, майбутній прем'єр-міністр Угорщини, переконаний, що Україна не зможе приєднатися до Європейського Союзу за спрощеною чи прискореною процедурою. На його думку, прийняття держави, яка перебуває у стані активного воєнного конфлікту, наразі є неможливим.