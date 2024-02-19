Победивший на выборах в Нидерландах политик набросился на украинских беженцев

Политик из Нидерландов, одержавший победу в выборах, Герт Уилдерс подверг критике украинских беженцев. Он убежден, что украинцы бегут не потому, что боятся войны, а прибывают только через бесплатное жилье и рабочие места.

Герт Уилдерс (Фото из открытых источников)

"Украинцы стекаются в Нидерланды со всего ЕС — не через войну, а через бесплатное жилье, бесплатное здравоохранение и наши рабочие места", — отметил Вилдерс в соцсети Х.

Далее он продолжил, что из-за украинцев "Нидерланды снова стали сельским дураком Европы".

Как свидетельствует статистика, с 24 февраля 2022 г. Нидерланды дали разрешения примерно 140 тысячам беженцев из Украины. Всего население этой страны составляет примерно 18 миллионов человек.

По информации Евростата, Нидерланды приютили в процентном соотношении к своим жителям, меньше беженцев из Украины, чем другие члены ЕС, в том числе Германия, Австрия и Ирландия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан снова выступил с антиукраинским заявлением . Украинскую сельскохозяйственную продукцию нельзя допускать на европейский рынок. Как сообщает портал "Комментарии", такую позицию имеет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует венгерская партия "Фидес".

По его словам, правила нужно изменить, потому что никто не слушает фермеров, которые испытывают пропасть между ними и принимающими решения в Брюсселе. Авторы материала указывают, что протесты фермеров в Европе набирают обороты, а в последние дни к ним присоединились рыбаки. Виктор Орбан призывает не допускать на рынок ЕС украинскую агропродукцию .

