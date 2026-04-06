Европейские чиновники, по данным Wall Street Journal, откровенно признают, что Украина играет стратегическую роль в сдерживании агрессии России. Они подчеркивают: если Кремль завершит войну, не потеряв боевой уверенности и не связанных международных обязательств, угроза для всей Европы возрастет.

Таким образом Украина рассматривается как своеобразный буферный щит – страна, которая держит на себе удар, выигрывая время для европейских столиц и позволяя им укреплять собственную безопасность.

По словам чиновников, этот "живой щит" дает Европе стратегическую выгоду, позволяя одновременно поддерживать имидж защитника демократии и избегать прямого конфликта на своей территории. Украинская армия по их плану должна продолжать борьбу, чтобы не допустить полной мобилизации российских сил против ЕС.

При этом источники WSJ отмечают, что такая позиция вызывает нравственные и политические вопросы. Европейские лидеры пытаются демонстрировать солидарность с Украиной и ее гражданским населением, но в то же время рассчитывают на стратегическую выгоду, используя украинский фронт в качестве щита против потенциальной экспансии Москвы.

Эксперты отмечают, что пока Киев продолжает удерживать позиции на своем фронте, Европа получает время для укрепления оборонных альянсов и экономической устойчивости, одновременно сохраняя образ благородной поддержки демократической страны.

Украина, по оценкам источников, оказалась в центре сложной стратегии, где ее усилия определяют безопасность более широкого региона, чем само государство.

