Європейські чиновники, за даними Wall Street Journal, відкрито визнають, що Україна відіграє стратегічну роль у стримуванні агресії Росії. Вони підкреслюють: якщо Кремль завершить війну, не втративши бойової впевненості та не зв’язаним міжнародними зобов’язаннями, загроза для всієї Європи зросте.

Таким чином, Україна розглядається як своєрідний буферний щит – країна, яка тримає на собі удар, виграючи час для європейських столиць і дозволяючи їм укріплювати власну безпеку.

За словами чиновників, цей "живий щит" дає Європі стратегічну вигоду, дозволяючи одночасно підтримувати імідж захисника демократії та уникати прямого конфлікту на своїй території. Українська армія, за їхнім планом, повинна продовжувати боротьбу, щоб не допустити повної мобілізації російських сил проти ЄС.

При цьому джерела WSJ зазначають, що така позиція викликає етичні й політичні питання. Європейські лідери намагаються демонструвати солідарність із Україною та її цивільним населенням, але водночас розраховують на стратегічну вигоду, використовуючи український фронт як щит проти потенційної експансії Москви.

Експерти наголошують: поки Київ продовжує утримувати позиції на своєму фронті, Європа отримує час для зміцнення оборонних альянсів та економічної стійкості, одночасно зберігаючи образ благородної підтримки демократичної країни.

Україна, за оцінками джерел, опинилася у центрі складної стратегії, де її зусилля визначають безпеку значно ширшого регіону, ніж сама держава.

