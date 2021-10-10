Почему федеральный канцлер Австрии подал в отставку

В Австрии разгорелся коррупционный скандал. Фигурантом расследования стал чиновник, который уже подал в отставку. Об этом сообщает DW.



Австрийский политик Себастьян Курц, фото из открытых источников

Известно, что сейчас федерального канцлера 35-летнего Себастьяна Курца подозревают в коррупции, правоохранители проводят расследование, где фигурируют девять человек. Подозреваемым инкриминируют злоупотребление доверием и коррупционные действия.



О намерении уйти в отставку канцлер заявил вечером 9 октября. Ранее политик заявлял, что не планирует подавать в отставку.



Прокуроры говорят, что в течение двух лет, с 2016 до 2018 года, из бюджетных средств платили за рекламу консервативной Австрийской народной партии Курца в местной газете. Средства перечислялись работниками Министерства финансов.

Экс-канцлер отвергает обвинения в коррупционных действиях и говорит, что не виноват в подкупе сотрудников газеты. Причиной своего решения Курц называет нежелание загонять страну в политический кризис.

В свое кресло канцлер выдвинул кандидата — чиновника, возглавляющего Министерство иностранных дел, Александра Шалленберга.



Покинув пост канцлера Курц возглавит фракцию своей партии в Австрийском парламенте. Ранее об отставке канцлера говорили оппозиционные силы, представленные тремя партиями: Социал-демократической партией, либеральной "Новая Австрия", правопопулистского Австрийской партией свободы.

Как сообщал портал "Комментарии", експерт обьяснил нужны ли Украине переговоры с канцлером, которая уходит с поста. Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько задает вопрос: стоит ли такая встреча усилий, если вскоре в Германии сформируют новое правительство во главе с новым канцлером.





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