Почему федеральный канцлер Австрии подал в отставку

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Козлова Альбіна
В Австрии разгорелся коррупционный скандал. Фигурантом расследования стал чиновник, который уже подал в отставку. Об этом сообщает DW.
Австрийский политик Себастьян Курц, фото из открытых источников
Известно, что сейчас федерального канцлера 35-летнего Себастьяна Курца подозревают в коррупции, правоохранители проводят расследование, где фигурируют девять человек. Подозреваемым инкриминируют злоупотребление доверием и коррупционные действия.
О намерении уйти в отставку канцлер заявил вечером 9 октября. Ранее политик заявлял, что не планирует подавать в отставку.
Прокуроры говорят, что в течение двух лет, с 2016 до 2018 года, из бюджетных средств платили за рекламу консервативной Австрийской народной партии Курца в местной газете. Средства перечислялись работниками Министерства финансов.
Экс-канцлер отвергает обвинения в коррупционных действиях и говорит, что не виноват в подкупе сотрудников газеты. Причиной своего решения Курц называет нежелание загонять страну в политический кризис.
В свое кресло канцлер выдвинул кандидата — чиновника, возглавляющего Министерство иностранных дел, Александра Шалленберга.
Покинув пост канцлера Курц возглавит фракцию своей партии в Австрийском парламенте. Ранее об отставке канцлера говорили оппозиционные силы, представленные тремя партиями: Социал-демократической партией, либеральной "Новая Австрия", правопопулистского Австрийской партией свободы.
Как сообщал портал "Комментарии", експерт обьяснил нужны ли Украине переговоры с канцлером, которая уходит с поста. Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько задает вопрос: стоит ли такая встреча усилий, если вскоре в Германии сформируют новое правительство во главе с новым канцлером.
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