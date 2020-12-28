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Почему многие европейцы боятся вакцинироваться от COVID-19

Европейцы рассказали, почему пока не хотят вакцинироваться от COVID-19

сегодня, 10:54
Автор:

Мокрик Анастасия

На сегодняшний день многие европейцы скептически относятся к вакцинации от коронавируса, отказываясь делать прививку. Об этом пишет Reuters.

Почему многие европейцы боятся вакцинироваться от COVID-19

ФОТО: Из открытых источников

Начиная с 27 декабря, в Европе началась массовая вакцинация от Covid-19. Бесплатные прививки смогут получить жители таких стран как Италия, Чехия, Испания, Германия, Франция, Болгария, Австрия. Сделать вакцинацию можно по своему желанию. Однако, немалое количество европейцев всё же отказалось от этого.

Опрос показывает, что люди боятся делать прививки из-за быстрого тестирования и одобрения вакцины. Многие считают, что на этот процесс должны уйти годы, а то и десятилетия. А за такой короткий промежуток времени просто нельзя было создать качественный и полностью безопасный продукт.

Проведенный в Польше опрос показал, что на сегодняшний день только 40% граждан готовы сделать прививки от коронавируса. Остальные пока не готовы к этому шагу. В Болгарии 40% людей отметили, что хотят подождать некоторое количество времени, чтобы посмотреть, будут ли какие-либо побочные реакции у тех людей, которые вакцинировались. 

В Испании известный композитор из Тенерифе сообщил, что пока тоже решил повременить с прививкой. Музыкант объяснил это тем, что никто из его знакомых не болел коронавирусом. Он не отрицает наличие COVID-19, но сам пока не решается вакцинироваться.

Многие европейцы решили отложить процесс вакцинации до тех пор, пока не выяснится точно, что  прививка негативно не повлияет на их здоров"е.  

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Германии выпустили настольную игру о коронавирусе, а также о том, что в сети начали продавать фальшивую вакцину от COVID-19.



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Источник: https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-europe-vaccines-resis/despite-hi-tech-advances-many-europeans-wary-of-taking-covid-shot-idUSKBN2910J4?il=0
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