Почему в Польше готовы строить новые газопроводы

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Данило Матюха
Власти Польши заявили, что вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" вряд ли можно рассматривать положительно, ведь он затрагивает российско-германские интересы и угрожает остальной части ЕС. Об этом сказал президент республики Анджей Дуда, сообщает "Польское Радио".
Газопровод - фото из открытых источников
Польский гарант подчеркнул, что новый газопровод является очень негативным проектом для Восточной Европы и ставит под угрозу благополучие не только стран ЕС, но и, например, Украины.
Также Анджей Дуда считает, что без диверсификации поставок газа Польша может оказаться в "энергетической беде", если "Северный поток-2" будет использован в обход газопровода Ямал, по которому газ может перестать течь.
Напомним, что остановка транзита газа из Российской Федерации может привести Украину к потере не менее 1,5 млрд долларов в год. По состоянию на сегодня "Газпром" поставляет газ в европейские страны через Украину согласно условиям транзитного контракта, действие которого длится до 2024 года.
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну. Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский. Эксперт отмечает, что подать в арбитраж — это право Украины. Но задается вопросом: а с чего вдруг Шмыгаль решил, что "Газпром" откажется от контракта до 2024 года? Никаких заявлений со стороны "Газпрома" или Кремля не было, подчеркивает эксперт.
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