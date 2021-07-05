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Главная Новости Мир Европа Почему в Польше готовы строить новые газопроводы
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Почему в Польше готовы строить новые газопроводы

В Польше обеспокоены кооперацией Германии и России в вопросе газа

сегодня, 14:36
Автор:

Данило Матюха

Власти Польши заявили, что вопрос строительства газопровода "Северный поток-2" вряд ли можно рассматривать положительно, ведь он затрагивает российско-германские интересы и угрожает остальной части ЕС. Об этом сказал президент республики Анджей Дуда, сообщает "Польское Радио".

Почему в Польше готовы строить новые газопроводы

Газопровод - фото из открытых источников

Польский гарант подчеркнул, что новый газопровод является очень негативным проектом для Восточной Европы и ставит под угрозу благополучие не только стран ЕС, но и, например, Украины.

Также Анджей Дуда считает, что без диверсификации поставок газа Польша может оказаться в "энергетической беде", если "Северный поток-2" будет использован в обход газопровода Ямал, по которому газ может перестать течь. 

"Поэтому мы предоставляем альтернативные источники поставок, чтобы быть в безопасности. При необходимости построим еще один газовый терминал в Гданьске. При необходимости будут построены еще", — заявил президент Польши.

Напомним, что остановка транзита газа из Российской Федерации может привести Украину к потере не менее 1,5 млрд долларов в год. По состоянию на сегодня "Газпром" поставляет газ в европейские страны через Украину согласно условиям транзитного контракта, действие которого длится до 2024 года.

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через страну. Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский. Эксперт отмечает, что подать в арбитраж — это право Украины. Но задается вопросом: а с чего вдруг Шмыгаль решил, что "Газпром" откажется от контракта до 2024 года? Никаких заявлений со стороны "Газпрома" или Кремля не было, подчеркивает эксперт.



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Источник: https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2767823,Zalatwia-interesy-rosyjskoniemieckie-ale-zagraza-reszcie-UE-Prezydent-o-Nord-Stream-2
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