За 2,5 года российско-украинской войны европейцы поняли, что живут в безопасности только благодаря тому, что украинцы продолжают сдерживать российскую агрессию, заявил политолог Валерий Клочок.

Запад остается союзником Украины. Фото из открытых источников

А это значит, отметил он, что Европа не просто может, а обязана и дальше помогать Украине.

"На фоне американских выборов все чаще звучат скептические оценки перспектив дальнейшей поддержки Украины со стороны Штатов. Возникают вопросы, будут ли у Киева средства, чтобы сдерживать Россию в 2025 году. Штаты действительно не соглашаются предоставлять Украине финансы из замороженных российских активов на 300 млрд долларов. Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европе чихать на блокировку со стороны Венгрии и инициировала предоставление Украине 35 млрд евро. Это еще один пример осознания Европой важности постоянной поддержки Украины", – отметил Валерий Клочок.

По словам политолога, Запад помогал и продолжит помогать Киеву, пока российская армия ведет войну на украинской территории.

"Однако это не снимает с Украины ответственность за разваленный ВПК и системную коррупцию. Европа осознает свои ошибки, а мы должны исправлять свои", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что необходимо как можно быстрее добиться деэскалации военного конфликта в Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин во время пленарного заседания саммита БРИКС. "Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов по урегулированию украинского кризиса. Вместе с соответствующими странами мы инициировали создание на площадке ООН группы "друзей мира". Важно как можно скорее добиться деэскалации ситуации", — сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер заявил, что страны БРИКС выступают "первой фалангой" Глобального юга и должны продемонстрировать "коллективную мудрость", а также взять на себя ответственность за то, чтобы "поддержать мир и добиться всеобщей безопасности".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в городе Селидово в Донецкой области продолжаются тяжелые бои, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Не пытайтесь искать какую-то информацию по картам, потому что никакая карта не раскроет вам настоящую обстановку, а она близка к критической. Не подходит сюда формулировка: сложная, но контролируемая", — отметил офицер ВСУ. По его словам, в Селидово — сплошное месиво и ад.