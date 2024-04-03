Почему Запад верит в непобедимость РФ: как Украине убедить союзников в обратном

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Марьян Ощановский
Значительная часть американцев, в частности интеллектуальной элиты, до сих пор верит, что Россию невозможно победить, поэтому Украине крайне важно побороть парадигму, что в РФ военная экономика, мощный ВПК и профессиональные спецслужбы, считает эксперт по международной политике Александр Краев.
Российская армия не обладает бесконечными ресурсами. Фото из открытых источников
Эксперт отметил, что убежденность Запада в том, что Россия не может проиграть, мешает ему определиться с парадигмой украинской победы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.
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