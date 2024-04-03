Почему Запад верит в непобедимость РФ: как Украине убедить союзников в обратном

Значительная часть американцев, в частности интеллектуальной элиты, до сих пор верит, что Россию невозможно победить, поэтому Украине крайне важно побороть парадигму, что в РФ военная экономика, мощный ВПК и профессиональные спецслужбы, считает эксперт по международной политике Александр Краев.

Российская армия не обладает бесконечными ресурсами. Фото из открытых источников

"Многие практикующие американские аналитики понимают, что Россия не так мощна, какой пытается выглядеть. Однако американская общественность в подавляющем большинстве считает, что Украина должна победить, но Россия не может проиграть. Следует признать, что россиянам удалось загнать наших союзников в соответствующий интеллектуальный капкан", — подчеркнул Александр Краев.

Эксперт отметил, что убежденность Запада в том, что Россия не может проиграть, мешает ему определиться с парадигмой украинской победы.

"Украина должна задавать партнерам логичный вопрос "Как одна сторона может победить в войне, но другая – не проиграть?". Украина должна объяснить Западу, что Россия конечна. В России конечные границы, она конечна по ресурсам и интеллектуально. Это мнение мы должны донести до наших союзников", — добавил эксперт-международник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.