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Почему Запад верит в непобедимость РФ: как Украине убедить союзников в обратном

Украина должна убедить Запад, что Россия конечна

3 апреля 2024, 23:46
Автор:
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Марьян Ощановский
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Значительная часть американцев, в частности интеллектуальной элиты, до сих пор верит, что Россию невозможно победить, поэтому Украине крайне важно побороть парадигму, что в РФ военная экономика, мощный ВПК и профессиональные спецслужбы, считает эксперт по международной политике Александр Краев.

Почему Запад верит в непобедимость РФ: как Украине убедить союзников в обратном

Российская армия не обладает бесконечными ресурсами. Фото из открытых источников

"Многие практикующие американские аналитики понимают, что Россия не так мощна, какой пытается выглядеть. Однако американская общественность в подавляющем большинстве считает, что Украина должна победить, но Россия не может проиграть. Следует признать, что россиянам удалось загнать наших союзников в соответствующий интеллектуальный капкан", — подчеркнул Александр Краев.

Эксперт отметил, что убежденность Запада в том, что Россия не может проиграть, мешает ему определиться с парадигмой украинской победы.

"Украина должна задавать партнерам логичный вопрос "Как одна сторона может победить в войне, но другая – не проиграть?". Украина должна объяснить Западу, что Россия конечна. В России конечные границы, она конечна по ресурсам и интеллектуально. Это мнение мы должны донести до наших союзников", — добавил эксперт-международник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hphcm1L8U7c&t=3135s
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