Поезда вместо самолетов: Greenpeace предлагает ЕС отменить рейсы на короткие расстояния

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Козлова Альбіна
Международная природоохранная организация Greenpeace отметила и призвала страны Евросоюза сократить или отменить количество перелетов на короткие расстояния. Об этом пишет Forbes.
Самолеты больше выбрасывают углекислого газа, фото из открытых источников
Причина — уровень загрязнения воздуха, ведь самолеты выбрасывают в атмосферу углекислый газ в объемах, которые в несколько раз больше объемов СО2, который продуцируют поезда. Речь идет об объеме в 9-13 раз больше, то есть самолет больше загрязняет воздух, чем поезд. Соответствующие исследования провел аналитический центр OBC Transeuropa. Заказчиком исследований выступает Greenpeace.
Исследователи не только оценивали уровень загрязненности воздуха, но и провели социальные опросы граждан в разных странах Европы. Исследовано более 150 рейсов в Евросоюз и 250 рейсов между странами Союза, а также в Великобританию, Норвегию и Швейцарию. Меньше шести часов нужно европейцу, чтобы добраться, например, из Парижа в Амстердам, или из Мадрида в Барселону.
По словам представительницы Greenpeace Лорелей Лимузен, Европа должна развивать железнодорожную отрасль, которая меньше загрязняет воздух выбросами СО2.
В отрасли хотят вернуться на тот уровень, который был до COVID-19 до 2024 года. Планируется удвоить количество рейсов по всему миру к 2037 году. Правительства поддержали авиационную промышленность путем увеличения инвестиций и субсидий, но от этого пострадала железнодорожная промышленность. Меньше 7% пассажиров ездят железнодорожным транспортом в Европейском Союзе.
В отчете отмечается, что поезда являются легкодоступным и экологически чистым альтернативным видом транспорта. Согласно опросам, проведенным European Investment Банком, 62% европейцев поддерживают запрет перелетов на короткие расстояния и развитие железнодорожного транспорта.
Ключевые выводы
51 (34%) из 150 наиболее загруженных рейсов в ЕС можно совершить поездом менее чем за шесть часов.
73 (29%) из 250 наиболее загруженных рейсов в Европе (ЕС, Норвегия, Швейцария и Великобритания) могут быть совершены на поезде менее, чем за шесть часов.
41 (27%) из 150 наиболее загруженных рейсов ЕС имеют альтернативные прямые ночные поезда в 2021 году. Для 81 миллиона европейских авиапассажиров доступны такие поезда.
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