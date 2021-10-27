Поезда вместо самолетов: Greenpeace предлагает ЕС отменить рейсы на короткие расстояния

Международная природоохранная организация Greenpeace отметила и призвала страны Евросоюза сократить или отменить количество перелетов на короткие расстояния. Об этом пишет Forbes.

Самолеты больше выбрасывают углекислого газа, фото из открытых источников

Причина — уровень загрязнения воздуха, ведь самолеты выбрасывают в атмосферу углекислый газ в объемах, которые в несколько раз больше объемов СО2, который продуцируют поезда. Речь идет об объеме в 9-13 раз больше, то есть самолет больше загрязняет воздух, чем поезд. Соответствующие исследования провел аналитический центр OBC Transeuropa. Заказчиком исследований выступает Greenpeace.

Исследователи не только оценивали уровень загрязненности воздуха, но и провели социальные опросы граждан в разных странах Европы. Исследовано более 150 рейсов в Евросоюз и 250 рейсов между странами Союза, а также в Великобританию, Норвегию и Швейцарию. Меньше шести часов нужно европейцу, чтобы добраться, например, из Парижа в Амстердам, или из Мадрида в Барселону.

По словам представительницы Greenpeace Лорелей Лимузен, Европа должна развивать железнодорожную отрасль, которая меньше загрязняет воздух выбросами СО2.

"Авиационная промышленность является одной из самых вредных для климата. За последние десятилетия авиация больше всего выбросила парниковых газов в Европе. Сокращение воздушного движения необходимо для ограничения скорости глобального потепления до 1,5°C. Лишь 1% населения планеты летает и отвечает за половину объема глобальных выбросов авиации. Если эта тенденция будет сохраняться, авиационная промышленность будет вносить значительный вклад в коллапс, который произойдет из-за изменений в климате. Мы должны полностью изменить способ движения", — говорится в исследовании.

В отрасли хотят вернуться на тот уровень, который был до COVID-19 до 2024 года. Планируется удвоить количество рейсов по всему миру к 2037 году. Правительства поддержали авиационную промышленность путем увеличения инвестиций и субсидий, но от этого пострадала железнодорожная промышленность. Меньше 7% пассажиров ездят железнодорожным транспортом в Европейском Союзе.

В отчете отмечается, что поезда являются легкодоступным и экологически чистым альтернативным видом транспорта. Согласно опросам, проведенным European Investment Банком, 62% европейцев поддерживают запрет перелетов на короткие расстояния и развитие железнодорожного транспорта.

Ключевые выводы

51 (34%) из 150 наиболее загруженных рейсов в ЕС можно совершить поездом менее чем за шесть часов.

73 (29%) из 250 наиболее загруженных рейсов в Европе (ЕС, Норвегия, Швейцария и Великобритания) могут быть совершены на поезде менее, чем за шесть часов.

41 (27%) из 150 наиболее загруженных рейсов ЕС имеют альтернативные прямые ночные поезда в 2021 году. Для 81 миллиона европейских авиапассажиров доступны такие поезда.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине заработала экопрокуратура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!