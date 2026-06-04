Пока Европа разводит руками, Путин готовит новую спецоперацию: в Раде раскрыли детали

Путин готовит против Европы спецоперацию, на которую у наших партнеров, к сожалению, пока нет ответа. Об этом свидетельствует вся подготовка и шаги со стороны кремля за последние несколько лет. Это и развитие эффективной цифровой системы мобилизации, и создание новых военных округов, и подготовка инфраструктуры в Беларуси, принятие закона о защите россиян за рубежом и т.д. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне Украины и разведке Егор Чернев.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Нужно понимать, что цели россиян остаются неизменными со времен ультиматума об уходе НАТО на границы 1997 года. К ним добавилась еще одна – дожать Украину и вернуть ее к своей орбите. Для этого пути нужно запугать и сломать Европу, но при этом не нарваться на ответный удар. И ключевую роль в этой спецоперации должна сыграть Беларусь. Но не совсем так, как часто представляют наши эксперты", – отметил нардеп.

По его словам, в спецоперациях, так любящих путин, самое главное для него — спрятать концы в воду и усложнить поиск виновного. И похоже, что именно такой сценарий сейчас начинает разворачиваться. Его суть состоит в том, что нападение на одну из стран Балтии под предлогом защиты россиян может быть совершено исключительно российскими войсками и исключительно с территории Белоруссии. В то же время Лукашенко скажет, что Беларусь в войне не участвует и в случае удара по своей территории будет защищаться всеми средствами, в том числе и, возможно, ядерным оружием.

"В свою очередь, Путин скажет, что с территории России никаких атак на другие страны не ведется, и что в случае нападения других стран на территорию России также может быть ядерный ответ. В этом сценарии путин будет пытаться локализовать войну на земле на ограниченной территории и вывести из-под ответного удара и территорию Беларуси и России. А еще – расколоть Европу, где лидеры будут сидеть и думать, "начинать ли войну против ядерных россии и Беларуси", атакуя их территорию", – отметил политик.

Он продолжает, особенно это актуально для европейских лидеров с учетом невнятной позиции США, отсутствия собственной баллистики и дефицита ракет к системам Patriot. А также внезапного осознания того факта, что если они первыми нанесут именно ракетные удары по России и Белоруссии, то после ответных ударов по европейским столицам крайними в европейских обществах могут сделать их самих.

"Я постоянно пытаюсь донести нашим партнерам мнение о том, что время бюрократии и долгих раздумий прошло. И что в случае реализации такого сценария алгоритмы действий должны быть готовы и утверждены в НАТО уже сейчас, чтобы исключить какие-либо политические колебания во время Х и обеспечить немедленный и безусловный ответ по обоим фактическим участникам агрессии. Посмотрим, прислушаются ли в Европе, дотянут ли до момента, когда решение принимать будет уже поздно", – констатировал Чернев.

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