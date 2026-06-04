Пока Европа разводит руками, Путин готовит новую спецоперацию: в Раде раскрыли детали

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Кравцев Сергей
Путин готовит против Европы спецоперацию, на которую у наших партнеров, к сожалению, пока нет ответа. Об этом свидетельствует вся подготовка и шаги со стороны кремля за последние несколько лет. Это и развитие эффективной цифровой системы мобилизации, и создание новых военных округов, и подготовка инфраструктуры в Беларуси, принятие закона о защите россиян за рубежом и т.д. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне Украины и разведке Егор Чернев.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По его словам, в спецоперациях, так любящих путин, самое главное для него — спрятать концы в воду и усложнить поиск виновного. И похоже, что именно такой сценарий сейчас начинает разворачиваться. Его суть состоит в том, что нападение на одну из стран Балтии под предлогом защиты россиян может быть совершено исключительно российскими войсками и исключительно с территории Белоруссии. В то же время Лукашенко скажет, что Беларусь в войне не участвует и в случае удара по своей территории будет защищаться всеми средствами, в том числе и, возможно, ядерным оружием.
Он продолжает, особенно это актуально для европейских лидеров с учетом невнятной позиции США, отсутствия собственной баллистики и дефицита ракет к системам Patriot. А также внезапного осознания того факта, что если они первыми нанесут именно ракетные удары по России и Белоруссии, то после ответных ударов по европейским столицам крайними в европейских обществах могут сделать их самих.
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