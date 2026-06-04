Доки Європа розводить руками, Путін готує нову спецоперацію: у Раді розкрили деталі

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Кравцев Сергей
Путін готує проти Європи спецоперацію, на яку в наших партнерів, на жаль, поки що немає відповіді. Про це свідчить вся підготовка і кроки з боку кремля протягом останніх кількох років. Це і розбудова ефективної цифрової системи мобілізації, і створення нових військових округів, і підготовка інфраструктури у Білорусі, прийняття закону про захист росіян за кордоном тощо. Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони України та розвідки Єгор Чернєв.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
За його словами, у спецопераціях, які так любить путін, найголовніше для нього — сховати кінці у воду і ускладнити пошук винуватого. І схоже, що саме такий сценарій зараз починає розгортатися. Його суть полягає в тому, що напад на одну з країн Балтії під приводом захисту росіян може бути здійснено виключно російськими військами і виключно з території Білорусі. Водночас Лукашенко скаже, що Білорусь у війні участі не бере і у випадку удару по своїй території буде захищатися всіма засобами, зокрема і, можливо, ядерною зброєю.
Він продовжує, особливо це актуально для європейських лідерів з урахуванням невнятної позиції США, відсутності власної балістики та дефіцита ракет до систем Patriot. А також раптового усвідомлення того факту, що якщо вони першими завдадуть саме ракетних ударів по рф та Білорусі, то після ударів у відповідь по європейським столицям крайніми в європейських суспільствах можуть зробити їх самих.
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