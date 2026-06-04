Доки Європа розводить руками, Путін готує нову спецоперацію: у Раді розкрили деталі

Путін готує проти Європи спецоперацію, на яку в наших партнерів, на жаль, поки що немає відповіді. Про це свідчить вся підготовка і кроки з боку кремля протягом останніх кількох років. Це і розбудова ефективної цифрової системи мобілізації, і створення нових військових округів, і підготовка інфраструктури у Білорусі, прийняття закону про захист росіян за кордоном тощо. Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони України та розвідки Єгор Чернєв.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Треба розуміти, що цілі росіян залишаються незмінними з часів ультиматуму про відхід НАТО на кордони 1997 року. До них додалася ще одна — дотиснути Україну та повернути її до своєї орбіти. Для цього путіну потрібно залякати та зламати Європу, але при цьому не нарватися на удар у відповідь. І ключову роль у цій спецоперації має відіграти Білорусь. Але не зовсім так, як часто уявляють собі наші експерти", – зазначив нардеп.

За його словами, у спецопераціях, які так любить путін, найголовніше для нього — сховати кінці у воду і ускладнити пошук винуватого. І схоже, що саме такий сценарій зараз починає розгортатися. Його суть полягає в тому, що напад на одну з країн Балтії під приводом захисту росіян може бути здійснено виключно російськими військами і виключно з території Білорусі. Водночас Лукашенко скаже, що Білорусь у війні участі не бере і у випадку удару по своїй території буде захищатися всіма засобами, зокрема і, можливо, ядерною зброєю.

"У свою чергу путін скаже, що з території росії жодних атак на інші країни не ведеться, і що у випадку нападу інших країн на територію росії також може бути ядерна відповідь. У цьому сценарії путін намагатиметься локалізувати війну на землі на обмеженій території і вивести з-під удару у відповідь і територію Білорусі та росії. А ще — розколоти Європу, де лідери будуть сидіти і думати, "чи починати війну проти ядерних росії та Білорусі", атакуючи їх територію", – зазначив політик.

Він продовжує, особливо це актуально для європейських лідерів з урахуванням невнятної позиції США, відсутності власної балістики та дефіцита ракет до систем Patriot. А також раптового усвідомлення того факту, що якщо вони першими завдадуть саме ракетних ударів по рф та Білорусі, то після ударів у відповідь по європейським столицям крайніми в європейських суспільствах можуть зробити їх самих.

"Я постійно намагаюся донести нашим партнерам думку про те, що час бюрократії та довгих роздумів пройшов. І що у випадку реалізації такого сценарію алгоритми дій мають бути готовими та затвердженими в НАТО вже зараз, щоб виключити будь-які політичні вагання у час Х і забезпечити негайну та безумовну відповідь по обох фактичних учасниках агресії. Подивимося, чи дослухаються у Європі, чи дотягнуть до моменту, коли рішення приймати буде вже запізно", – констатував Чернєв.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін відкриває "літній фронт": де Росія готує головний прорив після удару по Києву.



