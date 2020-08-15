Польша и США подписали соглашение в сфере обороны

Фото: PAP

Польша и США сегодня, 15 августа, подписали соглашение об укреплении и расширении сотрудничества в сфере обороны(EDCA). Об этом передает Tvn24.

Так, документ подписали министр национальной обороны Мариуш Блащак и госсекретарь США Майк Помпео. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что это ощутимое усиление польской безопасности, которое отразится и на других аспектах сотрудничества.

"Будет не только больше американских солдат, не только больше американской инфраструктуры в нашей стране, но и появляется гарантия того, что наши солдаты в случае любой опасности, будь то угроза Польше или США, станут плечом к плечу", - сказал Дуда.

Соглашение EDCA обеспечивает правовую основу для сотрудничества между странами в сфере обороны. В частности, EDCA предоставляет необходимые полномочия, которые позволят силам США получить доступ к конкретным польским военным объектам и осуществлять общие оборонные мероприятия. Кроме того, прописан механизм разделения затрат на логистику и инфраструктуру для присутствия войск США в Польше.

Ранее сообщалось, что Зеленский выступил с заявлением после информации о втягивании Украины во внутреннюю политику США.

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