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Польша отменила карантин для самолетов из Украины

Пассажирам самолетов из Украины в Польше не потребуется двухнедельный карантин

сегодня, 12:41
Автор:

Таисия Ерохина
Польша отменила карантин для самолетов из Украины

С июля авиасообщение с Украиной возобновила Польша, а теперь еще и освободила от двухнедельного карантина пассажиров самолетов из нашей страны. Об этом сообщается на сайте Пограничной службы Польши.

Так, после отмены контроля на внутренних границах Евросоюза (с 12 на 13 июня) нет санитарного контроля и обязанности проходить карантин тем, кто прибывает в Польшу. Однако на внешней границе ЕС действуют ограничения, в частности, относительно въезда иностранцев в Польшу и требования карантина.

В списке счастливчиков, которым не требуется обязательный 14-дневной карантин, кроме Украины находятся пассажиры самолетов из Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Кореи. Как и ранее, без ограничений пропускают дипломатов, моряков и военных, иностранцев с постоянным видом на жительство, а также тех, кто прибыл в рабочих или учебных целях.

Как сообщалось ранее, возобновили автомобильное сообщение между Украиной и Польшей. Правда, в некоторых пунктах пропуска не обошлось без очередей.

Также портал "Комментарии" сообщал, какие страны открыли границы с Украиной. Так, въезд украинцам разрешили пять стран.


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