Полиция Испании начала наступление на русскую мафию: количество арестованных поражает

На этой неделе испанская полиция провела 18 рейдов в рамках операции против банды, отмывавшей деньги для русской мафии. В общей сложности 23 человека были арестованы во время рейдов в Алтее, Аликанте, Финестрате, Ибице, Мадриде и Валенсии, проведенных в результате семилетнего расследования.

ФОТО: Esquire.kz

По данным Policia Nacional, преступная группировка контролировала ключевые секторы экономики Испании и проникла в государственные учреждения. Считается, что эта банда организовала масштабную операцию по отмыванию денег для русской мафии.

Одним из арестованных был украинский хакер, обвиненный в хищении более миллиарда долларов в 40 разных странах в 2018 году. Во время рейдов полиция обнаружила более 300 000 евро наличными, различные виды оружия и роскошные автомобили. Утверждается, что у бандитов были на заработной плате адвокаты, чиновники, политики, бизнесмены и компьютерные хакеры.

Расследование под названием "Операция Тестудо" началось в 2013 году, когда сотрудникам полиции впервые стало известно, что российская мафия использовала "агентов" для отмывания денег для преступных организаций из бывшего Советского Союза. Они вложили деньги в большое количество предприятий в Испании, включая дискотеки, рестораны и недвижимость на испанском побережье.

По данным полиции, банда могла осуществлять свою преступную деятельность, "прибегая к взяточничеству и покупки влияния". Считается, что банда купила землю под элитную недвижимость, рестораны, лодки и владеет одним из главных ночных клубов на острове Ибица.

Как сообщало издание "Комментарии", итальянская мафия выходит на протесты.

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