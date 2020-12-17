kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.12.2020

BTC/USD

22680.74

ETH/USD

659.99

LTC/USD

99.84

НБУ 17.12.2020

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

34.25

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Европа Полиция Испании начала наступление на русскую мафию: количество арестованных поражает
commentss НОВОСТИ Все новости

Полиция Испании начала наступление на русскую мафию: количество арестованных поражает

Полиция провела восемнадцать рейдов, которые стали возможны после семилетнего расследования

сегодня, 13:59
Автор:

Павел Зинченко

На этой неделе испанская полиция провела 18 рейдов в рамках операции против банды, отмывавшей деньги для русской мафии. В общей сложности 23 человека были арестованы во время рейдов в Алтее, Аликанте, Финестрате, Ибице, Мадриде и Валенсии, проведенных в результате семилетнего расследования.

Полиция Испании начала наступление на русскую мафию: количество арестованных поражает

ФОТО: Esquire.kz

По данным Policia Nacional, преступная группировка контролировала ключевые секторы экономики Испании и проникла в государственные учреждения. Считается, что эта банда организовала масштабную операцию по отмыванию денег для русской мафии.

Одним из арестованных был украинский хакер, обвиненный в хищении более миллиарда долларов в 40 разных странах в 2018 году. Во время рейдов полиция обнаружила более 300 000 евро наличными, различные виды оружия и роскошные автомобили. Утверждается, что у бандитов были на заработной плате адвокаты, чиновники, политики, бизнесмены и компьютерные хакеры.

Расследование под названием "Операция Тестудо" началось в 2013 году, когда сотрудникам полиции впервые стало известно, что российская мафия использовала "агентов" для отмывания денег для преступных организаций из бывшего Советского Союза. Они вложили деньги в большое количество предприятий в Испании, включая дискотеки, рестораны и недвижимость на испанском побережье.

По данным полиции, банда могла осуществлять свою преступную деятельность, "прибегая к взяточничеству и покупки влияния". Считается, что банда купила землю под элитную недвижимость, рестораны, лодки и владеет одним из главных ночных клубов на острове Ибица.

Как сообщало издание "Комментарии", итальянская мафия выходит на протесты.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.sundayworld.com/crime/world-crime/spanish-cops-arrest-23-in-major-operation-targeting-russian-mafia-on-costa-blanca-39872398.html#:~:text=A%20total%20of%2023%20people,and%20had%20infiltrated%20state%20institution.
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ