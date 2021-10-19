Политический эксперт высказался о подлинности намерений Саакашвили

Политический эксперт Валерий Клочок, что сотрудничает с независимой неправительственной организацией Growford Institute, прокомментировал задержание Саакашвили и требования его освобождения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Эксперт прокомментировал мем с футболкой "Free Misha", скриншот с видео

Эксперт опубликовал фотографию Давида Арахамии в футболке, на которой написано: "Free Misha, Grisha, Tolya and Opanas" и прокомментировал ее точными словами.



"Это фото увидел на просторах Интернета еще вчера. Но не очень спешил с публикацией, потому что не было видения сопроводительной записки к нему. Но после нескольких сегодняшних эфиров, мини-флешмоба Тимошенко, Арахамии, Шустера, Гордона, Ющенко, Садового и даже Кучмы это фото вписывается очень метко — free everyone", — считает эксперт.

Также Валерий Клочок добавил, что всем следует помнить о том, что команда Саакашвили в 2015 году пришла в Украину не реализовывать реформирование, а "чтобы вернуться в Грузию к власти".

Поэтому эксперт призвал украинцев осознать каковы же истинные намерения Михаила Саакашвили, который сейчас находится в камере и объявил голодовку.

Напомним, что в президентской фракции "Слуга народа" взяли какую-то паузу после задержания в Грузии экс-президента этой страны, главы Национального совета реформ Михаила Саакашвили. И вот теперь лидер "слуг народа" в парламенте Давид Арахамия записал вполне официальное обращение к властям Грузии с призывом освободить гражданина Украины Саакашвили. Отметим, что на футболке Арахамии была надпись "Free Misha". В соцсетях туда "дописали" другие имена.



Как сообщал портал "Комментарии", експрезидент Грузии обрек себя на поражение, еще и подставил Украину. Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что пока Саакашвили и его "Единое национальное движение" (ЕНД) проигрывают.









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