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Политический эксперт высказался о подлинности намерений Саакашвили

Автор ответил на официальное обращение к властям Грузии от партии "Слуга народа"

сегодня, 11:40
Автор:

Козлова Альбіна

Политический эксперт Валерий Клочок, что сотрудничает с независимой неправительственной организацией Growford Institute, прокомментировал задержание Саакашвили и требования его освобождения. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Политический эксперт высказался о подлинности намерений Саакашвили

Эксперт прокомментировал мем с футболкой "Free Misha", скриншот с видео

Эксперт опубликовал фотографию Давида Арахамии в футболке, на которой написано: "Free Misha, Grisha, Tolya and Opanas" и прокомментировал ее точными словами.

"Это фото увидел на просторах Интернета еще вчера. Но не очень спешил с публикацией, потому что не было видения сопроводительной записки к нему. Но после нескольких сегодняшних эфиров, мини-флешмоба Тимошенко, Арахамии, Шустера, Гордона, Ющенко, Садового и даже Кучмы это фото вписывается очень метко — free everyone", — считает эксперт.

Также Валерий Клочок добавил, что всем следует помнить о том, что команда Саакашвили в 2015 году пришла в Украину не реализовывать реформирование, а "чтобы вернуться в Грузию к власти".

Поэтому эксперт призвал украинцев осознать каковы же истинные намерения Михаила Саакашвили, который сейчас находится в камере и объявил голодовку.

Напомним, что в президентской фракции "Слуга народа" взяли какую-то паузу после задержания в Грузии экс-президента этой страны, главы Национального совета реформ Михаила Саакашвили. И вот теперь лидер "слуг народа" в парламенте Давид Арахамия записал вполне официальное обращение к властям Грузии с призывом освободить гражданина Украины Саакашвили. Отметим, что на футболке Арахамии была надпись "Free Misha". В соцсетях туда "дописали" другие имена.

Как сообщал портал "Комментарии", експрезидент Грузии обрек себя на поражение, еще и подставил Украину. Директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев считает, что пока Саакашвили и его "Единое национальное движение" (ЕНД) проигрывают.




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Источник: https://www.facebook.com/100003480519369/posts/4206409726151670/
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