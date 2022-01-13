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Польша будет председательствовать в ОБСЕ: изменятся ли основные направления работы

ОБСЕ определилась с приоритетами работы в текущем году

сегодня, 08:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Польша будет председательствовать в ОБСЕ: изменятся ли основные направления работы

В ОБСЕ будет председательствовать Польша, фото из открытых источников

Председательство Польши в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) официально начнется с 13 января. В Вене в этот день состоится инаугурация нового председателя Организации.

Накануне выступил спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина. По его словам, приоритетными для миссии остаются вопросы войны на украинском Донбассе, а также как повлияла пандемия коронавируса на общество в европейских странах. Именно этими вопросами глава ОБСЕ, которым станет министр иностранных дел Збигнев Рау, будет заниматься в этом году.

Предварительно обсуждается визит Збигнева Рау на территорию Донбасса в 2022 году. По словам спикера, сейчас в нескольких странах европейского региона есть узники совести. Перед миссией стоят важные задачи по поддержке таких лиц, а также пострадавших из-за пандемии, военных конфликтов и ограничений.

От имени организации будут проводиться переговоры по решению социальных проблем в регионе и вооруженных конфликтов. Кроме того, спикер подчеркнул, что большие миссии ОБСЕ действуют на Донбассе, Кавказе и в Приднестровье.

Напомним, что ОБСЕ как международная организация решает вопросы соблюдения прав человека в странах, недопущения вооруженных конфликтов, организации свободных выборов в регионах, обеспечения свободы деятельности средств массовой информации и другими вопросами безопасности. Украина председательствовала в ОБСЕ в 2013 году.

Как сообщал портал "Комментарии", с 2022 года Польша начала председательствовать в ОБСЕ. Пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) опубликовала обращение действующего главы организации, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398
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