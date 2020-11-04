Польша на грани локдауна: закрываются школы, торговые центры, магазины, привлекаются иностранные медики

В Польше зарегистрирован наивысший показатель заболеваемости коронавирусом – за сутки заболели почти 25 тыс. человек, умерло за предыдущие 24 часа 373 пациента.

Фото: Reuters

Из-за неконтролируемого роста заболеваемости, отсутствия мест в больницах власти страны закрывают непродовольственные магазины в торговых центрах и все развлекательные учреждения, надеясь таким образом сдержать распространения коронавируса. Об этом сегодня объявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Все учреждения культуры — театры, кино, галереи — будут временно закрыты", — сказал он. "Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов — это единственный эффективный способ", — добавил Моравецкий.

Также премьер страны подчеркнул, что анонсированные ограничения будут действовать в течение трех недель, начиная с 7 ноября. Если данные меры не станут результативными, будет введен общенациональный карантин.

Кроме того, власти Польши пытаются решить дефицит койкомест в лечебных заведениях. В ближайшее время будут развернуты дополнительные изоляторы. Их количество будет увеличено в полтора раза - с 6 500 до 10 000. В них будут проходить лечение те, кто не имеют возможности лечиться по месту жительства.

Также МОЗ Польши вводит систему медицинского ухода за больными в домашних условиях. Известно, что результаты экспресс-тестов будут приравнены к результатам тестов ПЦР. Кроме того, все, кто контактировал или проживает с инфицированным больным, будут отправлены на карантин автоматически.

Из-за нехватки медперсонала, Польша готова привлекать иностранных медиков. Об этом в интервью изданию Dziennik.pl заявил замминистра здравоохранения Польши Славомир Гадомски.

"Мы хотим привлечь к работе иностранных врачей. Предполагаем, что более тысячи человек. Также многие иностранные врачи уже находятся в процессе нострификации диплома. Эти люди смогут быстрее начать работать в Польше", - рассказал Гадомски.

Также он подчеркнул, что первую очередь речь будет идти о специалистах из Беларуси и Украины по причине отсутствия языкового барьера. Также представитель МОЗа Польши отметил, что много таких специалистов уже переехали в страну.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что из-за дефицита койкомест Франция отправит часть пациентов с коронавирусом в Германию.

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