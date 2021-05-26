Польша проведет лотерею среди граждан, которые сделали прививку от COVID-19

Польские власти нашли действенный способ, который будет мотивировать граждан делать прививки против коронавируса. Среди вакцинированного населения будет проводиться лотерея. Счастливчик, который сделал прививку, может выиграть деньги, машину и физические подарки. Данную информацию сообщает издание Onet.

В Польше вакцинированные граждане могут выиграть миллион злотых - детали. Фото: icg-seminar.com.ua

Главный лот — 1 миллион злотых (это около 273 тысяч долларов США) и гибридный автомобиль. Кроме того, каждый двухтысячных человек, который участвует в лотерее, гарантированно получит 500 злотых. Еженедельно среди вакцинированных будут разыгрывать 2 приза по 50 тысяч злотых.

Выиграть можно и физические подарки — топливные или страховые ваучеры и электроскутеры. Ежемесячно будет избираться 2 человека, которые будут получать по 100 тысяч злотых.

Розыгрыш будет проводиться и среди муниципалитетов. Первые 500 медицинских учреждений, достигнут 75% вакцинации населения, получат 100 тысяч злотых.

В лотерее может участвовать каждый гражданин, сделавший хотя бы одну прививку против COVID-19.

Напомним, что такая инициатива уже практикуется в США. В одном из американских штатов Огайо власти планируют разыгрывать миллион долларов среди тех, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. Автором инициативы стал губернатор штата Майк Девайн. Таким образом власть хочет мотивировать большее количество граждан делать прививки против коронавируса. Средства на розыгрыш будут поступать из федеральных фондов помощи при пандемии. Стоит отметить, что выигрыш получать сразу пять жителей штата. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, что Польша готовится вакцинировать от COVID-19 украинцев, приезжающих на работу в эту страну, прямо на пограничных переходах одноразовой вакциной американского производителя Johnson & Johnson.

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