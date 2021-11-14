logo

BTC/USD

64402.30

ETH/USD

4594.41

LTC/USD

251.20

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Польская полиция расследует причины смерти мигранта на границе с Беларусью
commentss НОВОСТИ Все новости

Польская полиция расследует причины смерти мигранта на границе с Беларусью

сегодня, 09:02
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Польская полиция расследует причины смерти мигранта на границе с Беларусью

Возле границы нашли тело иностранца, фото Facebook Policja Śląska

У границы нашли тело мужчины. Обнаружил остатки человека работник лесного хозяйства, на место поляк вызвал полицию. Следственно-оперативная группа нашла возле трупа документы. Об этом пишет "Польское радио".

Известно, тело найдено недалеко от границы с Беларусью. По словам спикера Подлясской полиции, младшего инспектора Томаша Крупа, находку обнаружили в лесу неподалеку от Черемхи, что находится в Гайновском уезде.

Когда полицейские осмотрели тело, то обнаружили документы на удостоверение личности погибшего. У покойного был паспорт гражданина Сирии. По возрасту ему было больше двадцати лет.

Также на место прибыли прокурор и медики. Тело было отправлено в бюро судебной медицины для установления причин смерти и проведения паталогоанатомической экспертизы.

Сейчас правоохранители ждут результатов исследований. По факту смерти иностранца возбуждено уголовное дело. Сообщается, что на границе уже погибли восемь мигрантов.

Как сообщал портал "Комментарии", экономический эксперт считает, что миграционное нашествие — это закономерный процесс, потому что европейские страны приложили руку к кризисам в странах, откуда бегут беженцы. Однако он убежден, что отвечать за кризис должны именно чиновники ЕС и мигрантов следует расселить по их домам.

Также мы писали, что на границе с Беларусью погиб военный Вооруженных сил Польши. Мужчина был резервистом и находился в командировке у границы. По факту смерти мужчины приступили к расследованию. Сообщается, что причиной смерти стало огнестрельное ранение из служебного оружия.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2847364,%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87-%D1%96%D0%B7-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!