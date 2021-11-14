Польская полиция расследует причины смерти мигранта на границе с Беларусью

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Возле границы нашли тело иностранца, фото Facebook Policja Śląska
У границы нашли тело мужчины. Обнаружил остатки человека работник лесного хозяйства, на место поляк вызвал полицию. Следственно-оперативная группа нашла возле трупа документы. Об этом пишет "Польское радио".
Известно, тело найдено недалеко от границы с Беларусью. По словам спикера Подлясской полиции, младшего инспектора Томаша Крупа, находку обнаружили в лесу неподалеку от Черемхи, что находится в Гайновском уезде.
Когда полицейские осмотрели тело, то обнаружили документы на удостоверение личности погибшего. У покойного был паспорт гражданина Сирии. По возрасту ему было больше двадцати лет.
Также на место прибыли прокурор и медики. Тело было отправлено в бюро судебной медицины для установления причин смерти и проведения паталогоанатомической экспертизы.
Сейчас правоохранители ждут результатов исследований. По факту смерти иностранца возбуждено уголовное дело. Сообщается, что на границе уже погибли восемь мигрантов.
Также мы писали, что на границе с Беларусью погиб военный Вооруженных сил Польши. Мужчина был резервистом и находился в командировке у границы. По факту смерти мужчины приступили к расследованию. Сообщается, что причиной смерти стало огнестрельное ранение из служебного оружия.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости