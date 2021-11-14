Польская полиция расследует причины смерти мигранта на границе с Беларусью

Возле границы нашли тело иностранца, фото Facebook Policja Śląska

У границы нашли тело мужчины. Обнаружил остатки человека работник лесного хозяйства, на место поляк вызвал полицию. Следственно-оперативная группа нашла возле трупа документы. Об этом пишет "Польское радио".



Известно, тело найдено недалеко от границы с Беларусью. По словам спикера Подлясской полиции, младшего инспектора Томаша Крупа, находку обнаружили в лесу неподалеку от Черемхи, что находится в Гайновском уезде.

Когда полицейские осмотрели тело, то обнаружили документы на удостоверение личности погибшего. У покойного был паспорт гражданина Сирии. По возрасту ему было больше двадцати лет.

Также на место прибыли прокурор и медики. Тело было отправлено в бюро судебной медицины для установления причин смерти и проведения паталогоанатомической экспертизы.

Сейчас правоохранители ждут результатов исследований. По факту смерти иностранца возбуждено уголовное дело. Сообщается, что на границе уже погибли восемь мигрантов.



Как сообщал портал "Комментарии", экономический эксперт считает, что миграционное нашествие — это закономерный процесс, потому что европейские страны приложили руку к кризисам в странах, откуда бегут беженцы. Однако он убежден, что отвечать за кризис должны именно чиновники ЕС и мигрантов следует расселить по их домам.

Также мы писали, что на границе с Беларусью погиб военный Вооруженных сил Польши. Мужчина был резервистом и находился в командировке у границы. По факту смерти мужчины приступили к расследованию. Сообщается, что причиной смерти стало огнестрельное ранение из служебного оружия.



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