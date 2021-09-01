Польская полиция задержала трех украинцев: что им инкриминируют

В Польше задержана преступная группировка, в которую вошли украинцы. Об этом сообщают в пресс-службе штаба полиции в Катовице.



Польская полиция задержала трех украинцев, фото полиции

Следователи провинциального штаба полиции в Катовице разоблачили преступную группу, которая занималась кражами автомобилей и мотоциклов, торговлей автомобилями и наркоторговлей. Задержали 6 мужчин, которые являются участниками группировки.

Известно, что подозреваемые занимались незаконной деятельностью с 2020 года. Работники полиции уголовного отдела штаба Силезского воеводства расследовали дело о похищении автомобилей и мотоциклов.

Следователи разоблачили преступную группу и собрали доказательства. Помогали арестовывать членов группировки полицейские из Независимого подразделения антитеррористической полиции в Катовице и пограничники из Гребенне и Руда-Слёнской.

Операцию по задержанию провели в нескольких городах Силезии и Малопольщины. Всего было задержано 6 человек — 3 гражданина Украины в возрасте 31, 32 и 53 лет и трех граждан Польши в возрасте 39-40 лет.

Правоохранители провели обыски мест пребывания подозреваемых. Они обнаружили и изъяли 4 мотоцикла, легковой автомобиль и автозапчасти стоимостью примерно 500 000 злотых (в том числе 11 двигателей автомобилей и 16 коробок передач), 1,5 кг амфетамина, 300 граммов марихуаны, а также оборудование и аппараты, используемые для изготовления наркотических средств.

Всех задержанных мужчин доставили в районную прокуратуру в Мышкув. Там им сообщили о подозрении в похищении автомобилей, хранении большого количества наркотиков.

Окружной суд в Мышкуве решил временно арестовать двух граждан Украины на три месяца. Остальные задержанные были отпущены под залог. Следователи ищут других причастных к незаконной деятельности.



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