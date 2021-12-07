Помогали мигрантам из Беларуси: в Польше задержали около сотни украинцев

В 2021 году на территории Польши задержаны 85 украинских граждан, являвшихся соучастниками нелегальных мигрантов при пересечении польско-белорусской границы. Об этом сообщает Посольство Украины в Польше.

Штурм польской границы (Фото: Twitter/ podlaska Policja)

По обнародованной информации, в текущем году на территории разных воеводств задержаны 85 украинцев, способствовавших, чтобы нелегальные мигранты незаконно пересекли государственную границу республики Польша.

Сейчас более трети этих граждан грозит тюремное заключение от 6 месяцев до 8 лет. Ведь в их отношении открыты уголовные производства и они находятся под арестом. Что касается других граждан, также совершивших нарушения, то в отношении них применена процедура депортации из Польши и стран Евросоюза сроком на 5 лет.

Посольство Украины в Польше предоставляет нашим гражданам следующие рекомендации: не вестись на предложения в социальных сетях по перевозке или осуществлению такой помощи в перевозке пассажиров через границу.

Не использовать услуги малознакомых перевозчиков и не перевозить незнакомых путников своим транспортом.

Не оказывать курьерские услуги или способствовать размещению неизвестных в населенных пунктах этой страны. Также не берите на хранение их личные вещи.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Польше во время задержания полицией скончался украинец. В польском городе Скерневице в Лодзинском воеводстве страны. По данным издания, 38-летний украинец напал на женщину на автобусной остановке. Мужчина ударил свою жертву палкой, а также угрожал другим людям.

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