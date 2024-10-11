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Помощь Украине уменьшается: еще одна страна отказалась передать оружие

Словакия планирует расширить ремонтную базу украинской военной техники

11 октября 2024, 23:05
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Кречмаровская Наталия

Военное вооружение Украине больше не будет поставлять Словакия, однако страна планирует помочь другим способом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания Dennik N.

Помощь Украине уменьшается: еще одна страна отказалась передать оружие

Фото портал "Комментарии"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Словакия больше не будет поставлять Украину военные материалы за счет запасов собственной армии, поскольку, по его мнению, у нее больше нет свободных средств.

Однако Словакия нашла другой вариант помощи украинской армии. По словам министра иностранных дел, Словакия хочет расширить ремонтную базу украинской военной техники в Михаловцах.

Юрай Бланар объяснил, что это будет совместная работа с Германией, которая будет финансировать ремонт техники, а Словакия предоставит помещение.

Следует отметить, что ремонтная мастерская, расположенная в воинской части словацкой армии в городе Михаловце, начала работать еще в конце 2022 года. По словам Бланара, Словакия хочет расширить ее в рамках своей помощи Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время очередных визитов в США и Европу озвучил, что нужно Украине, чтобы победить в войне. В издании Politico проанализировали, может ли Украина рассчитывать на весомую поддержку от европейских партнеров. Что не может получить Украина читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам украинского президента, это уже третья встреча и Олафом Шольцом за эту осень, "и, пожалуй, одна из самых важных за все время полномасштабной войны".




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Источник: https://e.dennikn.sk/minuta/4245360
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